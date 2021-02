John Travolta è il titolo del nuovo singolo di Bianca Atzei che vede il featuring dei Legno.

Si tratta del via a un inedito progetto, in cui il suo timbro speciale e la sua voce si uniscono alla voglia di sperimentare piegando le barriere dei singoli generi musicali, con lo scopo di renderle più fluide. Nasce così “John Travolta”, brano che sancisce l’inizio di un nuovo percorso per la cantautrice che incontra la graffiante voce dei Legno, iconico duo da milioni di stream su Spotify.

E noi li avevamo già intervistati anche in occasione dell’uscita del loro ultimo disco.

Un pezzo che vede la fusione di indie e pop music.

Come facilmente intuibile anche dal titolo della canzone, John Travolta è ricco di riferimenti al mondo del cinema e dello spettacolo

“John Travolta” racconta di un rapporto ormai al capolinea, dove vediamo un lui ancorato al ricordo di una lei che invece è ormai pronta a lasciarsi andare a una nuova vita. Il brano unisce, così, la voce di Bianca Atzei al duo indie dall’identità nascosta.

Via Instagram, Bianca ha condiviso uno scatto insieme ai Legno per annunciare l’uscita della canzone:

Poco tempo fa, il Legno hanno rilasciato il loro nuovo progetto, Un altro album.

“Un altro album è un disco sincero, diretto, semplice. Parla d’Amore, di quello che ti sgualcisce i vestiti, che ti lascia da solo come un coglione sotto la pioggia. Dell’amore che sa essere forte ma anche maledettamente fragile. L’amore ironico, malinconico, imperfetto. E come se ci fossimo tolti la scatola per farvela indossare.”

Bianca Atzei, invece, torna a sei anni dall’uscita dell’album “Bianco e nero” e dopo la collaborazione su “Intro” con J-Ax, con Ultimo per il brano “Risparmio un sogno”, con Michael Franti e Chili Giaguaro su “Da Domani”.

John Travolta sarà disponibile in radio, streaming e download digitale da venerdì 5 febbraio 2021. Vi terremo aggiornati con audio, testo e video della canzone non appena disponibili.