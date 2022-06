Honey è il nuovo singolo di John Legend che vede la partecipazione di Muni Long, cantante e autrice nota soprattutto per il singolo Hrs and Hrs. Honey è la seconda anticipazione dell’ottavo album di inediti di John Legend, dopo il singolo Dope, pubblicato lo scorso maggio. La canzone è stata prodotta da Ryan Tedder, Steven Franks, Lindgren e Tommy Brown.

L’ultimo album in ordine di tempo di John Legend è Bigger Love, pubblicato nel 2020.

Quest’estate, il cantautore e produttore statunitense si esibirà anche in Italia, a Lucca, il prossimo 9 luglio, in occasione del Lucca Summer Festival.

John Legend, Honey: significato canzone

Il testo della canzone racconta il rapporto tra due persone, soprattutto per quanto riguarda l’aspetto più intimo.

John Legend, Honey: ascolta la canzone

John Legend, Honey: testo

Honey

Honey makes the world go ‘round

The world go ‘round

Ain’t it, lovely

The way it feel when I go down?

When I go down.

A million of kingdoms will fall

So many crowns will be lost

All for a taste, I will pay any cost.

You’re sweeter than honey

You’re sweeter than honey

(Want all the) Money

(Give me that) Sunday, Sunday, Sunday

You’re sweeter than honey

You’re sweeter than honey

(Want all the) Money

(Give me that) Sunday, Sunday, Sunday

(Sweeter than).

Don’t you love that golden glisten

When you put your fingers in this

Orange blossom honeycomb

It’s waitin’ for you when you gеt home

You never wanna lеave

Got you addicted to me

Baby, don’t stop ‘til my legs stop

When it drip, baby, don’t waste a drop.

Show me the ways to explore

Every day wantin’ more

I don’t wanna chase for a taste, I can’t ignore

(You’re so sweet, ain’t nothin’ sweeter than).

You’re sweeter than honey

You’re sweeter than honey

(Want all the) Money

(Give me that) Sunday, Sunday, Sunday

You’re sweeter than honey

You’re sweeter than honey

(Want all the) Money

(Give me that) Sunday, Sunday, Sunday

(Sweeter than).

Honey, honey, honey, honey drippin’ down

Oh, baby

Honey, honey, honey, honey drippin’ down

You’re sweeter than honey

Honey, honey, honey, honey drippin’ down

You’re sweeter

Honey, honey, honey, honey drippin’ down

Baby.

John Legend, Honey: traduzione

Miele

Il miele fa girare il mondo

Il mondo gira

Non è vero, bella

Come ci si sente quando cado?

Quando cado.

Un milione di regni cadranno

Così tante corone andranno perse

Tutto per un assaggio, pagherò qualsiasi prezzo.

Sei più dolce del miele

Sei più dolce del miele

(Vuoi tutti i) soldi

(Dammi quella) domenica, domenica, domenica

Sei più dolce del miele

Sei più dolce del miele

(Vuoi tutti i) soldi

(Dammi quella) domenica, domenica, domenica

(Più dolce del).

Non ti piace quel luccichio dorato

Quando ci metti le dita dentro

Fiori d’arancio a nido d’ape

Ti sta aspettando quando arrivi a casa

Non vorrai mai lasciarlo

Ti ha fatto diventare dipendente da me

Tesoro, non fermarti finché le mie gambe si fermano

Quando gocciola, tesoro, non sprecare una goccia.

Mostrami i modi per esplorare

Ogni giorno ne voglio di più

Non voglio inseguire per un assaggio, non posso ignorare

(Sei così dolce, niente di più dolce del).

Sei più dolce del miele

Sei più dolce del miele

(Vuoi tutti i) soldi

(Dammi quella) domenica, domenica, domenica

Sei più dolce del miele

Sei più dolce del miele

(Vuoi tutti i) soldi

(Dammi quella) domenica, domenica, domenica

(Più dolce del).

Miele, miele, miele, miele che gocciola giù

Oh, tesoro

Miele, miele, miele, miele che gocciola giù

Sei più dolce del miele

Miele, miele, miele, miele che gocciola giù

Sei più dolce

Miele, miele, miele, miele che gocciola giù

Tesoro.