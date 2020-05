John Legend: Bigger Love è il nuovo album

Di Fabio Morasca giovedì 14 maggio 2020

Il settimo album di inediti di John Legend.

A partire dal prossimo 19 giugno, sarà disponibile il settimo album di John Legend che si intitola Bigger Love. Il nuovo album dell'artista statunitense è già disponibile per quanto riguarda il pre-order.

Bigger Love è anche il titolo del singolo che John Legend ha pubblicato lo scorso 24 aprile, che ha scritto e composto insieme a Ryan Tedder, Zach Skelton e Cautious Clay, attualmente in rotazione radiofonica.

La tracklist dell'album non è ancora stata resa nota ma nell'album, composto da 16 tracce, oltre al singolo omonimo, saranno presenti anche i singoli già pubblicati, Actions e Conversations In The Dark, quest'ultimo pubblicato lo scorso 14 febbraio e che vede la partecipazione del dj e produttore francese, David Guetta.

John Legend presenterà ufficialmente il suo nuovo lavoro di inediti anche in Italia.

Domenica 17 maggio 2020, infatti, l'artista sarà ospite in esclusiva di Fabio Fazio nella prossima puntata di Che tempo che fa, programma di Rai 2 che andrà in onda in prima serata.

Tornando al singolo Bigger Love, mercoledì 13 maggio 2020, è stato pubblicato il video ufficiale del singolo, realizzato con la partecipazione dei fan di John Legend che hanno avuto l'opportunità di realizzare e inviare filmati, realizzati in questo periodo di emergenza sanitaria, che sono stati poi inseriti nel video diretto da Mishka Kornai.

Riguardo il video di Bigger Love, di seguito, trovate le dichiarazioni ufficiali di John Legend: