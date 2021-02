Jesy Nelson ha lasciato le Little Mix. La 29enne cantante della girlband, il 14 dicembre 2020 ha condiviso un post sui social annunciando di aver abbandonato ufficialmente il gruppo. E ora, a quanto pare, è al lavoro sul suo album solista.

A dicembre, è stata in studio con i cantautori Patrick Patrikios e Hanni Ibrahim, che hanno lavorato al LP della band, del 2018 “LM5” e “Touch” del 2016. La stessa Jesy ha scatenato una speculazione sul fatto che stesse lavorando a un progetto da solista dopo che ha pubblicato un selfie allo specchio su Instagram con la didascalia: “Andiamo, Let’s go”, insieme ad alcune note musicali in formato emoji.

E un fan ha chiesto: “Stiamo ottenendo JN1?”, il primo album solista? Jesy ha apprezzato il commento e ha mandato in delirio i suoi follower.

Al alimentare ulteriormente la speculazione sul fatto che stia lavorando a nuova musica è stato uno scatto in studio con Patrick e Hanni sulla sua storia di Instagram, che aveva quattro emoji con delle scimmia che coprono i loro occhi.

Ecco le parole condivise dalla cantante nel rivelare la sua scelta di voler abbandonare le Little Mix:

“A tutti i miei Mixer, gli ultimi nove anni in Little Mix sono stati il ​​periodo più incredibile della mia vita. Abbiamo realizzato cose che non avrei mai pensato possibili. Dalla vittoria del nostro primo Brit Award ai nostri concerti esauriti all’O2. Fare amicizia e i fan in tutto il mondo. Non posso ringraziarvi abbastanza dal profondo del cuore per avermi fatto sentire la ragazza più fortunata del mondo. Ci siete sempre stati a supportarmi e incoraggiarmi e non lo dimenticherò mai. La verità che negli ultimi tempi trovo molto difficile la pressione costante di essere in un gruppo femminile e di essere all’altezza delle aspettative. Arriva un momento nella vita in cui abbiamo bisogno di reinvestire, di prendere a cuore noi stessi piuttosto che concentrarci sul rendere felici gli altri, e sento che ora è il momento di iniziare quel processo. Quindi, dopo molte considerazioni e con il cuore pesante, annuncio che lascerò Little Mix. Ho bisogno di passare un po’ di tempo con le persone che amo, facendo cose che mi rendono felice. Sono pronta per intraprendere un nuovo capitolo della mia vita – non sono sicura di come sarà adesso, ma io spero che sarete ancora lì per sostenermi. Voglio dire grazie a tutte le persone coinvolte nel nostro viaggio. Tutto il duro lavoro e la dedizione che ci hanno portato a questo successo. A ogni singolo fan che è venuto a trovarci in concerto, che ha ascoltato le nostre canzoni e ha cantato a squarciagola, mi ha inviato messaggi e mi ha sostenuto lungo il percorso, voglio che tu sappia che ti amo così tanto e che non avrei mai potuto fare questo senza di te e lo apprezzo all’infinito. Soprattutto voglio dire grazie a Jade, Perrie e Leigh-Anne per aver creato alcuni dei ricordi più incredibili che non dimenticherò mai. Spero che continuerete a realizzare tutti i vostri sogni e che continuerete a fare musica che la gente ama. Con amore, Jesy x”