Jennifer Lopez ha annunciato l’uscita del suo nuovo disco, This is me…now, previsto nel 2023. Non è stata ancora resa nota la data ufficiale del rilascio ma, in una recente intervista con Zane Lowe su Apple Music 1, ha anticipato qualche dettaglio su quello che dobbiamo aspettarci. E, come intuibile, parlerà della sua storia d’amore con Ben Affleck:

“Abbiamo catturato questo momento in cui mi sono riunita con l’amore della mia vita e abbiamo deciso che saremmo stati insieme per sempre. L’intero messaggio dell’album quindi è , “Questo amore esiste. Questo è un vero amore”. Ci penso ora su quale sia il messaggio dell’album e, a volte, come me, quando hai perso la speranza, quasi rinunciato, non farlo, perché il vero amore esiste e alcune cose durano per sempre ed è reale”

Jennifer Lopez era precedentemente fidanzata con Ben, ma si sono lasciati nel 2004 prima che potessero sposarsi e sono poi tornati insieme nel 2021 e finalmente hanno celebrato le loro nozze.

La cantante ammette che è stato difficile mostrare il suo lato vulnerabile nelle sue nuove canzoni, ma è contenta di essere stata aperta e onesta.

“Voglio diffondere quel messaggio [del vero amore] nel mondo e questo richiede molta vulnerabilità. Ma non sono riuscita a trattenermi e alcune parti di questo disco mi spaventano. E penso che parti del progetto possono spaventare anche Ben. Lui dice, ‘Oh, vuoi davvero dire tutte queste cose?’ E io sono tipo, ‘Non so in quale altro modo farlo, baby'”

Il disco è un ideale seguito di “This is me…then”, album di Jennifer Lopez uscito il 25 novembre 2002. E tra i fan del progetto, anche in questo caso, c’è Ben Affleck:

“Adora quell’album. Ama quella musica. Conosce tutte le parole. Capisci cosa intendo? È pazzesco. Era anche con me mentre lo creavo”

Tra i brani presenti nel disco, ricordiamo “Jenny from the block”, “All I have”, “I’m glad” e “Baby I love you”.