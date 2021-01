Poteva esserci una cerimonia di insediamento seguita da milioni e milioni di persone senza qualche polemica? Ovviamente no. E così è stato, con protagonista Jennifer Lopez, al centro di critiche via web per un passaggio della sua esibizione live. La cantante ha eseguito i brani “This Land is Your Land” e “America the Beautiful”, con evidente emozione ma con un controllo della voce e una interpretazione molto applaudita. Eppure, è stato un dettaglio della performance ad aver attirato polemiche, via Twitter.

Mentre il suo live volgeva al termine, la star ha pronunciato le parole “Let’s Get Loud” – titolo della sua megahit con lo stesso nome – prima di tuffarsi di nuovo nel finale di “This Land is Your Land”.

E proprio questo è stato qualcosa che non ha convinto i più critici che hanno trovato inadatto il suo invito ad alzare la voce, a farsi sentire, come “pubblicità” di una delle sue hit più celebri della carriera.

Un modo per promuovere un pezzo davanti a milioni e milioni di persone, in un evento così solenne e importante. Eppure, lascia sorpresi questo eccessivo clamore. Del resto, perché non citare il titolo di un suo pezzo (del resto è lei che canta, no?) con un messaggio di rivalsa, di ripresa del potere e della propria voce dopo anni di divisioni e alta tensione?

“Nah, sto piangendo a ridere per questo andiamo “Let’s get loud” lmfao”, ha scritto un utente su Twitter. E non è il solo.

“Non ho superato il fatto di J. Lo che urla”Let’s get loud”nel bel mezzo di canzoni patriottiche” ha sottolineato un altro.

“Gaga si è vestito come uno sponsor di Hunger Games. J Lo ha detto ” Let’s get loud “durante this land is your land.. Tutto di questo è così eccessivo” ha criticato ancora un altro telespettatore.

Nessun commento da parte dei portavoce della cantante, giustamente in silenzio di fronte a queste evitabili polemiche.

Via | FoxNews