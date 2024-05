Tutto sembrava pronto e definito per una residenza a Las Vegas di Jennifer Lopez per la cifra monstre di 90 milioni di dollari, prevista nel 2025. Eppure, secondo quanto riportato da Page Six, sono sorti alcuni dubbi importanti legati ai live della cantante. In base alle ultime indiscrezioni, l’insuccesso del suo ultimo album e lo scarso riscontro ottenuto con il lancio del tour mondiale, avrebbe messo in discussione gli accordi precedentemente fissati per i concerti a Sin City previsti per il prossimo anno. Un insider ha raccontato che la Lopez otterrà 1 milione di dollari a spettacolo per 90 date nel 2025 se l’accordo verrà portato a termine.

“La MGM la sta notando che il tour non sta andando così bene. Sono molto nervosi. È piuttosto raro che tu faccia un tour scadente e poi vada a Las Vegas”

Proprio questo scarso appeal e i biglietti venduti sotto le aspettative previste, potrebbe far rivedere i piani iniziali. La fonte ha raccontato che J Lo potrebbe ricevere “solo” dai 600.000 ai 650.000 dollari per una residenza a Sin City ed essere programmata per meno date rispetto a quelle previste. La prima residenza della cantante a Las Vegas è avvenuta nel 2016, al Planet Hollywood.

Al momento, nessun accordo con la MGM sarebbe mai stato firmato ufficialmente, ma i colloqui sono “continuati”.

Dopo l’insuccesso del suo disco “This is me… Now” – che ha debuttato alla posizione 38 della Billboard 200 – il tour incentrato sull’album è stato cambiato in fretta e furia ed è diventato una sorta di live “greatest hits” per celebrare la carriera e i successi della cantante. Troppo rischioso puntare il concept su brani che sono passati inosservati al grande pubblico.

“Questo rebranding suggerisce un passaggio da un tour incentrato sulle canzoni del nuovo album a uno che abbraccia la sua discografia, una mossa che potrebbe attirare gli ascoltatori che non si sono collegati al suo ultimo materiale”

Inoltre, a marzo 2024, sono stati cancellati sette spettacoli del suo tour – previsto dal 20 al 31 agosto a Cleveland, Nashville, Raleigh, Carolina del Nord. Rispettivamente Atlanta, Tampa, Florida e New Orleans. Non è stata data alcuna spiegazione sulla decisione presa ma potrebbe apparire evidente il legame con i pochi biglietti venduti.

Ricapitolando, l’album flop e il tour che non sta portando l’atteso entusiasmo dei fan, potrebbe mettere in discussione la residenza di Jennifer Lopez a Las Vegas, sia a livello di date che di compensi.