Dopo Lady Gaga con l’inno americano, ad esibirsi è stata Jennifer Lopez con una toccante e impeccabile esibizione del brano “This is your land“. Ecco il perché della scelta di questa canzone, l’origine, testo e traduzione.

La perfezione non esiste ma esiste Jennifer Lopez #InaugurationDay pic.twitter.com/MNKqSKEg6F — alessia 🐝 (@beehyvelex) January 20, 2021

This Land Is Your Land” è una delle canzoni popolari più famose degli Stati Uniti. Le parole furono scritte dal cantante folk americano Woody Guthrie nel 1940, sulla base di una melodia esistente, una melodia della famiglia Carter chiamata “When the World’s on Fire“, in risposta critica a “God Bless America” di Irving Berlin. Quando Guthrie era stanco di sentire Kate Smith cantare “God Bless America” alla radio alla fine degli anni ’30, chiamò sarcasticamente la sua canzone “God Blessed America for Me” prima di ribattezzarla “This Land Is Your Land”.

Nel 2002, “This Land Is Your Land” è stata una delle 50 registrazioni scelte quell’anno dalla Library of Congress per essere aggiunte al National Recording Registry.

Queste le parole della versione originale del 1944.

This is your land, Lyrics

This land is your land, this land is my land

From California to the New York Island

From the Redwood forest to the Gulf Stream waters

This land was made for you and me.

As I was walking that ribbon of Highway

I saw above me that endless skyway

I saw below me that golden valley

This land was made for you and me.

I roamed and I rambled and I followed my footsteps

To the sparkling sands of her diamond deserts

While all around me a voice was sounding

This land was made for you and me.

When the sun came shining, and I was strolling

And the wheat fields waving and the dust clouds rolling

A voice was chanting, As the fog was lifting,

This land was made for you and me.

This land is your land, this land is my land

From California to the New York Island

From the Redwood Forest to the Gulf Stream waters

This land was made for you and me.

This is your land, Traduzione

Questa terra è la tua terra, questa terra è la mia terra

Dalla California all’isola di New York

Dalla foresta di sequoie alle acque della Corrente del Golfo

Questa terra è stata creata per te e per me.

Mentre camminavo su quella striscia di autostrada

Ho visto sopra di me quell’infinito cielo

Ho visto sotto di me quella valle dorata

Questa terra è stata creata per te e per me.

Ho vagato e ho divagato e ho seguito i miei passi

Alle sabbie scintillanti dei suoi deserti di diamanti

Mentre tutt’intorno a me risuonava una voce

Questa terra è stata creata per te e per me.

Quando il sole splendeva e io stavo passeggiando

E i campi di grano ondeggiano e le nuvole di polvere rotolavano

Una voce cantava, mentre la nebbia si alzava,

Questa terra è stata creata per te e per me.

Questa terra è la tua terra, questa terra è la mia terra

Dalla California all’isola di New York

Dalla foresta di sequoie alle acque della Corrente del Golfo

Questa terra è stata creata per te e per me.