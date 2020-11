Fotografata da Mert Alas e Marcus Piggott, Jennifer Lopez ha condiviso uno scatto, senza veli, su Instagram, per annunciare l’uscita del suo nuovo singolo, In the morning. A sorpresa, a distanza di alcune settimane dalla doppia collaborazione con Maluma, la 51enne (bellissima) popstar ha suscitato clamore e attenzione mediatica proprio per la scelta di posare senza vestiti, mostrando la sua fisicità invidiabile.

Il brano “In the morning” esce a sorpresa, senza anticipare ufficialmente l’uscita di un nuovo disco e senza specificare se si tratti, invece, di un brano presente nella nuova pellicola interpretata dalla cantante, “Marry me“, nei cinema nel 2021.

Come anticipato, Jennifer ha recentemente rilasciato le canzoni “Pa Ti” e “Lonely” dalla colonna sonora del film. Lei e il co-protagonista Maluma hanno interpretato le canzoni con un’esibizione ai recenti American Music Awards del 2020.

Il testo racconta della richiesta della cantante di sentirsi dire “Ti amo” anche al mattina, dopo la notte trascorsa assieme e non solo la sera prima, dettato dall’enfasi del momento. Il valore dell’esprimere il sentimento come riconferma al termine dell’intimità.

Qui sotto potete leggere testo e traduzione del brano. Cliccando qua, invece, l’audio della canzone.

Jennifer Lopez, In the morning, Lyrics

[Chorus]

If you love me

Say it in the morning

Not just in the evening

Only when you want my body

Want my body

[Verse 1]

Sweet little white lies

Your sweet little white lies

Leave a bad taste in my mouth

Your taste in my mouth (Come on)

Queen in the night time

Black dress with white wine

Mess it up, watch it fall down

When you watch it fall down

[Pre-Chorus]

You tell I’m a real one, I’m the right one

But only when you’re on one

You tell me that you need me, wanna see me

But only when you want some, want some

[Chorus]

Yeah, if you love mе

Say it in the morning

Not just in the evеning

Only when you want my body

Want my body

Baby, love me like you mean it

Not just in the evening

Only when you want my body

Want my body

[Post-Chorus]

Na na na, na na na, ey

Na na na, na na na, ey

[Verse 2]

Hands cover my neck (Uh)

Hold tight ‘cause you’re obsessed

Come get it in when you’re out

Get it in when you’re out

Go down in the dim light

You love it ‘cause it’s so tight

So you better lock it down

You know you better lock it down

[Pre-Chorus]

You tell I’m a real one

I’m the right one

But only when you’re on one

You tell me that you need me, wanna see me

But only when you want some, want some

[Chorus]

Yeah, if you love me

Say it in the morning

Not just in the evening

Only when you want my body

Want my body

Baby, love me like you mean it

Not just in the evening

Only when you want my body

Want my body

[Post-Chorus]

Na na na, na na na, ey

Na na na, na na na, ey

Na na na, na na na, ey

Only when you want my body

Want my body

Na na na, na na na, ey (Ooh)

Na na na, na na na, ey (Na na na)

Na na na, na na na, ey

Only when you want my body

Want my body

[Verse 1]

Sweet little white lies

Your sweet little white lies

Leave a bad taste in my mouth

Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh, yeah

[Chorus]

If you love me (If you love me)

Say it in the morning (Say it in the)

Not just in the evening (Ooh)

Only when you want my body

Want my body

Baby, love me like you mean it (Like you mean it)

Not just in the evening

Only when you want my body

Want my body, yeah

Jennifer Lopez, In the morning, Traduzione

Se mi ami

Dillo al mattino

Non solo la sera

Solo quando vuoi il mio corpo

Vuoi il mio corpo

Dolci piccole bugie bianche

Le tue dolci piccole bugie bianche

Mi lasciano l’amaro in bocca

Il tuo sapore nella mia bocca (avanti)

Regina nella notte

Abito nero con vino bianco

Rovina, guardalo cadere

Quando lo guardi cadere

Dici che sono vera, sono quella giusta

Ma solo quando sei su una

Mi dici che hai bisogno di me, vuoi vedermi

Ma solo quando ne vuoi un po ‘, ne vuoi un po’

Se mi ami

Dillo al mattino

Non solo la sera

Solo quando vuoi il mio corpo

Vuoi il mio corpo

Baby, amami come se lo pensassi

Non solo la sera

Solo quando vuoi il mio corpo

Vuoi il mio corpo

Na na na, na na na, ehi

Na na na, na na na, ehi

Le mani mi coprono il collo (Uh)

Tieniti forte perché sei ossessionato

Vieni a prenderlo quando sei fuori

Inseriscilo quando sei fuori

Scendi nella luce fioca

Lo ami perché è così stretto

Quindi è meglio che lo chiudi

Sai che faresti meglio a chiuderla

Dici che sono vera, sono quella giusta

Ma solo quando sei su una

Mi dici che hai bisogno di me, vuoi vedermi

Ma solo quando ne vuoi un po ‘, ne vuoi un po’

Se mi ami

Dillo al mattino

Non solo la sera

Solo quando vuoi il mio corpo

Vuoi il mio corpo

Na na na, na na na, ehi

Na na na, na na na, ehi

Na na na, na na na, ehi

Solo quando vuoi il mio corpo

Vuoi il mio corpo

Na na na, na na na, ehi

Na na na, na na na, ehi

Na na na, na na na, ehi

Solo quando vuoi il mio corpo

Vuoi il mio corpo

Dolci piccole bugie bianche

Le tue dolci piccole bugie bianche

Mi lasciano l’amaro in bocca Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh, sì

Se mi ami

Dillo al mattino

Non solo la sera

Solo quando vuoi il mio corpo

Vuoi il mio corpo

Baby, amami come se lo pensassi

Non solo la sera

Solo quando vuoi il mio corpo

Vuoi il mio corpo