Le due superstar internazionali Jennifer Lopez e Maluma sono insieme nel nuovo singolo “PA TI” (Sony Music Latin), in radio da venerdì 2 ottobre, e già disponibile in digitale.

E’ disponibile anche il videoclip diretto da Jessy Terrero e girato a Hungtington (NY) e New York. Cliccate qui per vederlo.

Una collaborazione straordinaria che unisce due delle più importanti star latine del panorama mondiale: Jennifer Lopez, cantante, producer, attrice pluripremiata, nonché icona di stile e filantropa, è una delle artiste più influenti della scena contemporanea, Maluma (nome d’arte di Juan Luis Londoño) a soli 26 anni è considerato una delle voci di spicco della musica latina, ammirato dai giovani di tutto il mondo.

Prodotto da Jon Leone e Édgar Barrera e scritto da Jennifer Lopez e Maluma “PA TI” farà parte della colonna sonora del film “Marry Me” (Universal Pictures), che vedrà tra i protagonisti gli stessi JLo e Maluma insieme a Owen Wilson.

Qui sotto testo e traduzione del pezzo.

Jennifer Lopez e Maluma, Pa’ Ti, Lyrics

[Intro: Jennifer Lopez]

Tengo una vista al mar desde el balcón

Desayuno en la cama, ¿por qué no?, oh-oh

Tengo un closet full de Christian Dior

Obras de Picasso y hasta de Van Gogh, oh-oh

[Pre-Coro: Jennifer Lopez]

Tantos autos y diamantes

Avión con mi nombre adelante

Todo lo que tengo solo tiene precio si

Lo comparto junto a ti, yeah-yeah

[Coro: Jennifer Lopez & Maluma, Ambos]

Todo lo que tengo es pa’ ti, pa’ ti (Wuh)

Pase lo que pase estoy pa’ ti, pa’ ti

Todo lo que tengo es pa’ ti, pa’ ti (Eh)

Solo pa’ ti, pa’ ti, pa’ ti

Todo lo que tengo es pa’ ti, pa’ ti

Pase lo que pase estoy pa’ ti, pa’ ti

Todo lo que tengo e’ pa’ ti, pa’ ti

Solo pa’ ti, pa’ ti, pa’ ti (Wuh)

[Verso 1: Jennifer Lopez]

La cuenta del banco

Quiero consentirte, te doy lo que quieras

Mi voz cuando canto

También lo que tengo bajo ‘e la caderas

O vamos de luna de miel pa’ Puerto Rico (Puerto Rico)

Después en yate llegamo’ a Santo Domingo

Ya tú sabes lo bien que sabe

De mi boca tú tiene’ la llave (La llave)

Estoy lista ya, solo tú me interesa’

‘Tamo pa’ pasar la vida completa

[Pre-Coro: Jennifer Lopez]

Tantos autos y diamantes

Avión con mi nombre adelante

Todo lo que tengo solo tiene precio si

Lo comparto junto a ti, yeah-yeah

[Coro: Maluma, Jennifer Lopez, Ambos]

Todo lo que tengo es pa’ ti, pa’ ti (Wuh)

Pase lo que pase estoy pa’ ti, pa’ ti

Todo lo que tengo es pa’ ti, pa’ ti (Eh)

Solo pa’ ti, pa’ ti, pa’ ti

Todo lo que tengo es pa’ ti, pa’ ti

Pase lo que pase estoy pa’ ti, pa’ ti

Todo lo que tengo es pa’ ti, pa’ ti

Solo pa’ ti, pa’ ti, pa’ ti (Papi Juancho, mamacita)

[Verso 2: Maluma, Maluma & Jennifer Lopez]

Si tú me da’ de to’ lo tuyo, baby (Uh-uh)

Mataría por ti, me arriesgaría por ti, mi amor (Ta-ta, ta-ta)

Aunque en mi cuenta ‘e banco no hayan ni mil (Sí, sí)

Todo será fácil si te pone’ pa’ mí, mamá (Baby)

Mucho me demoré pa’ concoer a tu viejo (Viejo, viejo)

Cuando me trataban como to’ un pendejo

Y míranos, aquí estamo’

Nadie no’ creía que íbamo’ pa’ viejo’

Estás en mi mente, bebecita, todo el día

Tu cuerpo es como poesía, uh

Sin problemas te lo admito, sino estás me debilito

Cada ve’ que tú te va’ me queda faltando un poquito (¿Qué, qué?)

Baby, yo te necesito, me tiene’ loco, loquito

No he fumado nada y ya me tiene’ volando bajito

[Coro: Jennifer Lopez & Maluma, Maluma]

Todo lo que tengo es pa’ ti, pa’ ti (Wuh)

Pase lo que pase estoy pa’ ti, pa’ ti

Todo lo que tengo es pa’ ti, pa’ ti (Eh)

Solo pa’ ti, pa’ ti, pa’ ti

Todo lo que tengo es pa’ ti, pa’ ti

Pase lo que pase estoy pa’ ti, pa’ ti

Todo lo que tengo es pa’ ti, pa’ ti

Solo pa’ ti, pa’ ti, pa’ ti (Wuh)

[Outro: Maluma]

Jajaja

Alright, alright

J.Lo, llegué yo

Papi Juancho, mamacita

Jennifer Lopez e Maluma, Pa’ Ti, Traduzione

Ho una vista sull’oceano dal balcone

Colazione a letto, perché no, oh-oh

Ho un armadio completo di Christian Dior

Opere di Picasso e persino di Van Gogh, oh-oh

Così tante macchine e diamanti

Un aereo con il mio nome davanti

Tutto quello che ho ha solo un prezzo se

Lo condivido con te, sì-sì

Tutto quello che ho è per te, per te (Wuh)

Qualunque cosa accada, io sono per te, per te

Tutto quello che ho è per te, per te (Eh)

Solo per te, per te, per te

Tutto quello che ho è per te, per te

Qualunque cosa accada, io sono per te, per te

Tutto quello che ho è per te, per te

Solo per te, per te, per te (Wuh)

Il conto in banca

Voglio coccolarti, ti do quello che vuoi

La mia voce quando canto

Anche quello che ho sotto i fianchi

O stiamo andando in luna di miele a Puerto Rico (Puerto Rico)

Poi siamo arrivati ​​a Santo Domingo in yacht

Sai già quanto è buono

Hai la chiave dalla mia bocca (La chiave)

Sono pronto ora, solo tu mi interessi

Voglio trascorrere tutta la mia vita con te

Così tante macchine e diamanti

Un aereo con il mio nome davanti

Tutto quello che ho ha solo un prezzo se

Lo condivido con te, sì-sì

Tutto quello che ho è per te, per te (Wuh)

Qualunque cosa accada, io sono per te, per te

Tutto quello che ho è per te, per te (Eh)

Solo per te, per te, per te

Tutto quello che ho è per te, per te

Qualunque cosa accada, io sono per te, per te

Tutto quello che ho è per te, per te

Solo per te, per te, per te (Papi Juancho, mamacita)

Se mi dai tutto di te, piccola (Uh-uh)

Ucciderei per te, rischierei per te, amore mio (Ta-ta, ta-ta)

Anche se nel mio conto in banca non ci sono migliaia (Sì, sì)

Tutto sarà facile se mi metti per te, mamma (Baby)

Mi ci è voluto molto tempo per incontrare il tuo vecchio (vecchio, vecchio)

Quando mi hanno trattato come uno stronz0

E guardaci, eccoci qui

Nessuno non ha creduto che stavamo andando avanti

Sei nella mia mente, piccola, tutto il giorno

Il tuo corpo è come la poesia, uh

Senza problemi lo ammetto, se non ci sei mi indebolisco

Ogni volta che ‘vai’ mi manca un po ‘(cosa, cosa?)

Baby, ho bisogno di te, mi fa impazzire, pazzo

Non ho fumato nulla e già mi fa ‘volare basso

Tutto quello che ho è per te, per te (Wuh)

Qualunque cosa accada, io sono per te, per te

Tutto quello che ho è per te, per te (Eh)

Solo per te, per te, per te

Tutto quello che ho è per te, per te

Qualunque cosa accada, io sono per te, per te

Tutto quello che ho è per te, per te

Solo per te, per te, per te



Hahaha

Va bene, va bene

J.Lo, sono arrivato

Papi Juancho, mamacita