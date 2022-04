Italiano, il nuovo EP di Sfera Ebbasta e Rvssian è in pre-ordine

Squadra che vince non si cambia. Dopo il successo di Pablo e Happy Birthday, entrambi rilasciati nel 2018, Sfera Ebbasta e Rvssian tornano a collaborare con un vero e proprio EP composto da cinque tracce in uscita il 6 maggio 2022. Italiano, questo il titolo dell’EP, è anticipato dal singolo Italian Anthem già in streaming e in rotazione radiofonica.

Italiano, la tracklist del nuovo EP di Sfera Ebbasta e Rvssian

L’EP, pubblicato da Island Records, è composto da cinque tracce che vantano i featuring di Fivio Foreign, Myke Towers e BIA. Questa la tracklist ufficiale:

ITALIANO ANTHEM MAMMA MIA EASY (feat. Fivio Foreign) SOLA (feat. Myke Towers) X6 (feat. BIA)

Italiano, al via i pre-ordini dell’EP di Sfera Ebbasta e Rvssian

Come annunciato da Sfera sui propri canali social, l’EP Italiano è già in pre-ordine in una curiosa edizione che, nel pieno spirito dell’italianità così come viene anche percepita all’estero, arriva in una confezione ispirata al classico cartone della pizza, con le immagini di Sfera Ebbasta e Rvssian nell’iconografia tipica dei cartoni della pizza.

Il video ufficiale di Italian Anthem

