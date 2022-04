Sfera Ebbasta ha rilasciato un nuovo brano, Italian Anthem, il 22 aprile 2022. Insieme a lui, la collaborazione di Rvssian.

La canzone fa parte dell’EP “Italiano”, uscito in contemporanea al pezzo e sempre insieme a Rvssian.

Sfera Ebbasta feat. Rvssian, Italian Anthem, Significato canzone

Il pezzo è un inno all’essere italiano, non a caso il pezzo si apre con il celebre brano di Toto Cutugno (“Lasciatemi cantare, Perché ne sono fiero, Sono un italiano”). Il rapper poi cita alcune caratteristiche e luoghi comuni dell’essere italiano, come motivo d’orgoglio, dal gesticolare troppo all’oro giallo. E non può mancare il forte legame con la famiglia e con i genitori, fil rouge di una vita che inizia da povero e svetta con la ricchezza (“Poveri da bambini, Mo’ su una Lamborghini (Skrrt, skrrt, skrrt), Come i bambini ricchi, Morirei per la mia famiglia da vero italiano (italiano)”)

Italian Anthem, Ascolta la canzone

Sfera Ebbasta feat. Rvssian, Italian Anthem, Testo canzone

Lasciatemi cantare

Perché ne sono fiero

Sono un italiano

Hey Rvssian

Italiano (Sì, sì)

Oro giallo, sì, italiano (Sì, sì)

Ho il mondo qui nella mia mano

Gesticolo quando parlo come un vero italiano (Vero italiano)

Tu non capisci (No-no)

Poveri da bambini

Mo’ su una Lamborghini (Skrrt, skrrt, skrrt)

Come i bambini ricchi

Morirei per la mia famiglia da vero italiano (italiano)

Colpi in cielo ritornano a terra (Brr)

Siamo soli sotto la tempesta (Brr)

Problemi nella tasca sinistra

E soluzioni dentro la destra

Mh, italiano, italiano

Se non mi parli di soldi, no hablo, no, no

Ultimo piano, ho il mondo nella mia mano, oh, oh

So che lo dici ma poi non lo fai, oh, oh

I miei sognano vacanze alle Hawaii, oh, oh

Mentre sto fumando pure a Dubai

Tu che rincorri e non arrivi mai

No, non arrivi mai

Corro tra gli spari

A trecento orari

Le portiere toccano il cielo

Mеglio se non toccano me, no

Italiano (Sì, sì)

Oro giallo, sì, è italiano (Sì, sì)

Ho il mondo qui nеlla mia mano

Gesticolo quando parlo come un vero italiano (Vero italiano)

Tu non capisci (No-no)

Poveri da bambini

Mo su una Lamborghini (Skrrt, skrrt, skrrt)

Come i bambini ricchi

Morirei per la mia famiglia da vero italiano (italiano)

Italiano vero

Uhhh, uh

Money Gang

Money gang

Money gang

Italiano vero