The Weeknd ha rilasciato la clip per il brano “Is there Someone Else?“. Il video musicale diretto da Cliqua per “Is There Someone Else?” – la decima traccia di Dawn FM – è stata rilasciata sabato (7 gennaio). The Weeknd aveva precedentemente anticipato l’immagine, condividendo una breve anteprima sui suoi account, attraverso i social media all’inizio della settimana. Qui sotto potete ascoltare il brano, leggere traduzione e testo del brano.

Is There Someone Else?, Video ufficiale, Significato canzone

Il video del cantante lo mostra mentre guarda il ballo seducente di una donna attraverso la finestra di un appartamento in città – e con una maschera un po’ inquietante – mentre si chiede nella notte: “C’è qualcun altro o no?”. Il disco Dawn FM ha fatto il suo debutto il 7 gennaio 2022 e si è posizionato al numero 2 della Billboard 200.

Potete vedere il video ufficiale cliccando qui.

Nel brano, The Weeknd si chiede se chi ha accanto, la persona amata, ha un altro nella sua vita, qualcuno che la divide con lui. E si interroga su suo ruolo nel rapporto.

The Weeknd, Is There Someone Else?, Testo canzone

I know that you’re hiding something from me

That’s been close to your heart

And I felt it creepin’ up every day

Baby, right from the start

I know that look you give when we’re fighting (Fighting)

We’re fighting (Fighting)

‘Cause I used to be the one who was lying (Lying)

Oh, lying (Lying)

Oh, is there someone else or not?

‘Cause I wanna keep you close

I don’t wanna lose my spot

‘Cause I need to know

If you’re hurting him, or you’re hurting me

If I ain’t with you, I don’t wanna be

Is there someone else or not?

Ooh, or not?

I don’t deservе someone loyal to me

Don’t you think I see?

And I don’t want to bе a prisoner to who I used to be

I swear I changed my ways for the better, the better

‘Cause I wanna be with you forever, forever

Oh, is there someone else or not?

‘Cause I wanna keep you close

I don’t wanna lose my spot

‘Cause I need to know

If you’re hurting him, or you’re hurting me

If I ain’t with you, I don’t wanna be

Is there someone else or not?

Ooh, or not?

The Weeknd, Is There Someone Else?, Traduzione canzone

So che mi stai nascondendo qualcosa

Che è stato vicino al tuo cuore

E l’ho sentito insinuarsi ogni giorno

Tesoro, fin dall’inizio

Conosco quello sguardo che fai quando litighiamo (litighiamo)

Stiamo combattendo (combattendo)

Perché ero io quello che mentiva (mentiva)

Oh, mentiva (mentire)

Oh, c’è qualcun altro o no?

Perché voglio tenerti vicina

Non voglio perdere il mio posto

Perché ho bisogno di sapere

Se stai facendo del male a lui, o stai facendo del male a me

Se non sono con te, non voglio esserlo

C’è qualcun altro o no?

Oh, o no?

Non merito qualcuno che mi sia fedele

Non pensi che io veda?

E non voglio essere prigioniero di quello che ero

Giuro che ho cambiato i miei modi per il meglio, il meglio

Perché voglio stare con te per sempre, per sempre

Oh, c’è qualcun altro o no?

Perché voglio tenerti vicino

Non voglio perdere il mio posto

Perché ho bisogno di sapere

Se stai facendo del male a lui, o stai facendo del male a me

Se non sono con te, non voglio esserlo

C’è qualcun altro o no?

Oh, o no?