Io e te è una canzone di Achille Lauro, disponibile da venerdì 22 ottobre 2021.

Io e te è un brano inciso da Achille Lauro appositamente per il film Amazon Original “Anni da Cane”, diretto dal regista Fabio Mollo.

Il film “Anni da Cane”, in cui ho partecipato con un piccolo cammeo interpretando il ruolo di me stesso, sarà presentato oggi con un Red Carpet nel festival Alice nella Città a Roma e sarà disponibile sui canali Amazon Prime Video a partire da venerdì 22 ottobre.

Queste le parole condivise dal cantante, sul suo profilo Instagram, pochi giorni fa, nell’annunciare l’uscita del pezzo.

Sempre via social, Achille Lauro ha parlato della sua nuova canzone, Io e te.

“Io e te” sarà la colonna sonora del film “Anni da Cane”. La nuova ballad, che ho scritto e interpretato per Amazon, è un film alla Godard, con tutta l’amarezza del sentimento adolescenziale più acerbo e intenso. Il vizio della passione. L’amore maledetto dell’ultima sigaretta. Dal 22 ottobre a mezzanotte uscirà su tutte le piattaforme. Lusingato per questo lavoro, felice che Amazon abbia scelto me per seguire alcune delle tante produzioni di contenuti d’intrattenimento, filmografia, serie e documentari”