Renato Zero ospite della finale di Io canto generation 2023: chi sarà il vincitore? Anticipazioni ultima puntata in onda mercoledì 27 dicembre

Siamo arrivati all’ultima puntata di Io canto generation, in onda mercoledì 27 dicembre 2023. La puntata -registrata- vedrà finalmente svelato il nome del vincitore. Ecco la situazione al termine della semifinale. Al termine della votazione della giuria Leali è in testa con 583 punti contro i 575 di Iva Zanicchi, poi vota il pubblico che conferma il primo posto del team Leali-Caretta-Tatangelo 632 contro i 623 della squadra Zanicchi-Mietta-Scuccia. Daniele Mattia Inzucchi e Andrea Carpinteri sono stati salvati dalla giuria mentre gli altri si sono sfidati in un’ultima performance per scoprire il gradimento del pubblico in sala.

Ecco il cavallo di battaglia scelto dai giovani concorrenti finiti a rischio eliminazione:

Carola Boccadoro

Aurora Castellani che canta Sono solo Parole

Samuele Spina con Jailhouse Rock

Maria D’Amato con Resta cummè

Pietro Agnello che canta Following in love

Laura Pizio canta Forse sei tu

Il pubblico ha deciso di salvare Carola Boccadoro e Samuele Spina. Anche loro due fanno parte dei finalisti, pronti a giocarsi tutto nell’ultima puntata del talent show.

Ospite della finale di Io Canto Generation sarà Renato Zero, in tour nel 2024.

Io Canto Generation 2023, i finalisti

Ecco chi sono i giovani cantanti finalisti che si giocheranno la vittoria finale di Io Canto Generation:

Andrea Urru

Samuele Spina

Elia Pedrini

Daniele Mattia Inzucchi

Sofia Leto

Marta Viola

Nicole Corrente

Rocco Pepe

Carola Boccadoro

Io Canto Generation, anticipazioni ultima puntata

Nella finale di Io Canto Generation le squadre saranno sciolte e i 12 talenti rimasti in gara si sfideranno uno contro l’altro. Saranno supportati, nelle esibizioni, anche da Iva Zanicchi, Fausto Leali, Anna Tatangelo, Mietta, Cristina Scuccia e Benedetta Caretta, che li hanno sostenuti durante tutto il percorso in veste di capisquadra, fin dalla prima puntata.

Ad eleggere il vincitore di “Io Canto Generation” sarà la giura (formata da Al Bano, Orietta Berti, Michelle Hunziker e Claudio Amendola) e dai 100 componenti del pubblico in studio. Il vincitore si aggiudicherà un trofeo e un prestigioso premio, la “Summer School Academy” di canto, cinema e filmmaking musicale, presso la sede della New York Film Academy di Firenze e un week-end lungo a New York, sempre in compagnia dalla NYFA. Il vincitore, inoltre, otterrà il “Premio Tecnico Giuria e Radio”, assegnato dalla giuria insieme a Chiara Tortorella, Speaker di R101, Radio ufficiale del talent. Inoltre, sempre grazie a R101, il primo classificato avrà la possibilità di incidere un editing di un brano “cover”.