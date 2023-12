Non solo il nuovo album Autoritratto. Renato Zero ha annunciato anche un tour per il 2024, a sostegno della pubblicazione del disco di inediti, disponibile dall’8 dicembre 2024. Queste le parole del cantautore nel presentare il progetto:

“Il silenzio, di questi tempi è sconsigliabile un po’ per tutti. Io non ho mai fatto nulla per incoraggiarlo. La mia produzione artistica, così tangibile, ne è la prova! Certo, ci vogliono argomentazioni valide, del buon materiale e tanta sana determinazione per sconfiggere “la pericolosa quiete della nullatenenza”. Le mie modeste opere mi hanno sfamato. È stato un coraggio irrefrenabile e perpetuo a conferirmi una salute artistica e psicofisica, senza la quale non avrei più visto l’alba… Grazie anche alla nutrita schiera di complici che si sono prodigati per rendere questa, apparentemente impossibile, impresa una piacevolissima ed avvincente traversata. Gente che fa musica come me, che parla la mia stessa lingua, che dispensa emozioni e favorisce incontri e relazioni benefiche”

Poi ha concluso:

“La musica ha un senso solo se si fa insieme ad altri! “AUTORITRATTO”, ancora una tessera di questo Zero-mosaico, ma questa volta sono io stesso a passarmi al setaccio. Io a sentire il bisogno di guardarmi dentro, a valutare la mia resistenza. Verificando di quanta autonomia sono ancora dotato e di quanta pazienza il mio amato pubblico dispone. Grazie a quanti hanno avuto l’ardire di seguirmi, di comprendere la mia “scomoda” unicità, di aiutarmi a trasformare un’adolescenza difficile in una sfida davvero esaltante. Restatemi accanto che io vi garantisco ancora: onestà e rispetto. Godetevi questo mio nuovo lavoro che vi dedico con tutto il mio cuore! Renato, ancora e sempre: ZERO!”

Renato Zero non riesce a stare lontano dal suo affezionato pubblico e si prepara a riabbracciare i fan con i Concerti Evento, una serie di imperdibili live prodotti da Tattica che, a partire dal prossimo marzo, lo vedranno protagonista nei palasport di Firenze (il 2-3-5-6 marzo 2024 al Nelson Mandela Forum) e della sua Roma (il 13-14-16-17-20-21 marzo 2024 al Palazzo dello Sport), l’occasione perfetta per ascoltare dal vivo i brani contenuti in AUTORITRATTO e il meglio del suo intero repertorio.

2 Marzo 2024 – Firenze @ Nelson Mandela Forum

3 Marzo 2024 – Firenze @ Nelson Mandela Forum

5 Marzo 2024 – Firenze @ Nelson Mandela Forum

6 Marzo 2024 – Firenze @ Nelson Mandela Forum

13 Marzo 2024 – Roma @ Palazzo Dello Sport

14 Marzo 2024 – Roma @ Palazzo Dello Sport

16 Marzo 2024 – Roma @ Palazzo Dello Sport

17 Marzo 2024 – Roma @ Palazzo Dello Sport

20 Marzo 2024 – Roma @ Palazzo Dello Sport

21 Marzo 2024 – Roma @ Palazzo Dello Sport

Renato Zero, tour 2024, biglietti

I biglietti per i Concerti Evento di Firenze e Roma saranno disponibili dalle ore 11:00 del 7 dicembre 2023 su renatozero.com, qui e in tutti i punti vendita