Glitter and Gold è il nuovo singolo di Imen Siar, la cantante italo-marocchina scoperta dall’etichetta Icons + Giants grazie ai suoi video postati durante le sue pause di lavoro. Il suo singolo di debutto, Lonely People, pubblicato in più lingue, è stato scritto da Tiziano Ferro per quanto riguarda la versione italiana, dal titolo Un Uomo Solo.

Il singolo, prima prova di Imen Siar come cantautrice, è disponibile dal 21 luglio 2022. Glitter and Gold è diventato colonna sonora di alcune campagne pubblicitarie radiotelevisive della Pride Week in Germania e ha conquistato l’attenzione di diversi network europei.

Imen Siar – Glitter and Gold: significato canzone

Il testo della canzone riassume l’esperienza di vita dell’artista che, svolgendo la professione di cameriera e condividendo video realizzati sul posto di lavoro durante le sue pause, è riuscita a diventare una cantante, attirando l’attenzione di un’etichetta discografica.

Stando alle dichiarazioni di Imen Siar contenute nel comunicato ufficiale, Glitter and Gold è anche un invito a chi l’ascolta a trovare qualcosa di positivo anche nei momenti difficili della vita:

Volevo che questa canzone riflettesse il mio viaggio, come la mia visione della vita stessa sia cambiata e come mi abbia reso la persona sicura di me oggi. Crescendo, sono stata spesso vittima di bullismo e ho preso la decisione in giovane età di cercare di dare una svolta positiva ai momenti negativi della mia vita. Volevo che i miei testi consentissero agli ascoltatori di essere in grado di fare lo stesso, senza paura.

Imen Siar – Glitter and Gold: ascolta la canzone

Clicca qui per vedere il video ufficiale e ascoltare la canzone.

Imen Siar – Glitter and Gold: testo

Underestimated from day one

Unafraid to fight for what I want

My head and my heart are coming apart

Don’t wanna feel numb

I’m on the other side of the rising sun

And I’m coming up.

Turning it all

To glitter and gold

I’mma be going.

All that I know

Wherever I go

I’m walking on roses.

I’m not afraid of the rise or the fall.

Glitter and gold

Glitter and gold

I’m golden.

Up at 3am, my brains turned on

It’s hard to talk about it with my mom

Whatever the fear that’s keeping me here

Is barely a reason

I’m a diamond in the dark watch me shine on.

Turning it all

To glitter and gold

I’mma be going.

All that I know

Wherever I go

I’m walking on roses.

I’m not afraid of the rise or the fall.

Glitter and gold

Glitter and gold.

I’m leavin the past

And taking me back

I’mma be going.

I’m breaking the glass

And making it last

Rockin these poses.

I’m not afraid of nothing at all.

Glitter and gold

Glitter and gold

I’m golden.

I’m not looking back

I’m not afraid

Got nothing to lose

So I’mma be brave

Im leaving my fear

For the unknown

Im taking my faith

Watch me glow.

Turning it all

To glitter and gold

I’mma be going.

All that I know

Wherever I go

I’m walking on roses.

I’m not afraid of the rise or the fall.

Glitter and gold

Glitter and gold

I’m golden.

I’m leavin the past

And taking me back

I’mma be going.

I’m breaking the glass

And making it last

Rockin these poses.

I’m not afraid of nothing at all.

Glitter and gold

Glitter and gold

I’m golden.

Imen Siar – Glitter and Gold: traduzione

Sottovalutata dal primo giorno

Non ho paura di combattere per quello che voglio

La mia testa e il mio cuore si stanno separando

Non voglio sentirmi insensibile

Sono dall’altra parte del sole che sorge

E sto arrivando.

Trasformando tutto

In lustrini e oro

Sto andando.

Tutto quello che so

Ovunque io vada

Sto camminando sulle rose.

Non ho paura dell’ascesa o della caduta.

Lustrini e oro

Lustrini e oro

Sono d’oro.

Fino alle 3 del mattino, il mio cervello è acceso

È difficile parlarne con mia madre

Qualunque sia la paura che mi tiene qui

È a malapena una ragione

Sono un diamante nel buio, guardami brillare.

Trasformando tutto

In lustrini e oro

Sto andando.

Tutto quello che so

Ovunque io vada

Sto camminando sulle rose.

Non ho paura dell’ascesa o della caduta.

Lustrini e oro

Lustrini e oro

Sono d’oro.

Sto lasciando il passato

E riportarmi indietro

Sto andando.

Sto rompendo il vetro

E farlo durare

Ostentare queste pose.

Non ho paura di niente.

Lustrini e oro

Lustrini e oro

Sono d’oro.

Non sto guardando indietro

Non ho paura

Non ho niente da perdere

Quindi sarò coraggiosa

Sto lasciando la mia paura

Per quello che non conosco

Sto prendendo la mia fede

Guardami risplendere.

Trasformando tutto

In lustrini e oro

Sto andando.

Tutto quello che so

Ovunque io vada

Sto camminando sulle rose.

Non ho paura dell’ascesa o della caduta.

Lustrini e oro

Lustrini e oro

Sono d’oro.

Sto lasciando il passato

E riportarmi indietro

Sto andando.

Sto rompendo il vetro

E farlo durare

Ostentare queste pose.

Non ho paura di niente.

Lustrini e oro

Lustrini e oro

Sono d’oro.