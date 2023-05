Due appuntamento speciali per Il Volo, in programma lunedì 1 maggio 2023 e mercoledì 3 maggio, all’Arena di Verona con l’evento “Tutti per uno”, poi trasmesso (in due puntate) su Canale 5, prossimamente. A seguire tutte le informazioni sulla prima data.

Il Volo all’Arena di Verona, lunedì 1 maggio 2023, ospiti

Sono numerosi gli ospiti presenti sul palco dell’Arena di Verona durante i due live de Il Volo, in programma il 1 e 3 maggio 2023. Non sono ancora stati annunciati nella divisione delle serate ma, sul palco, saliranno Irama, Madame, Fiorella Mannoia, Danilo Rea, Edoardo Leo, Annalisa, Antonello Venditti, Francesca Michielin, Mario Biondi, Gianna Nannini, Pooh, Aida Garifullina e Giorgio Panariello.

Il trio ha dato appuntamento ai loro fan con un messaggio social per ricordare i due concerti:

“Siamo felicissimi di tornare all’arena di Verona per 2 date esclusive. Sul palco di una delle location più belle, che ci ha accolto molteplici volte, porteremo il nostro spettacolo “TUTTI PER UNO”. Vi aspettiamo l’1 e il 3 maggio per cantare insieme a noi e vivere emozioni uniche”

Il Volo all’Arena di Verona, lunedì 1 maggio 2023, scaletta

Mistero sulla scaletta prevista per le due serate, con i loro più grandi successi e sicuramente i brani più celebri del loro repertorio. A seguire i pezzi che sicuramente non mancheranno. Il live inizierà alle 21.

Ecstasy Of Gold

Nessun dorma

Il mondo

Your Love

Granada

Un amore così grande

Cinema Paradiso: Love Theme

Would He Even Know Me Now

All By Myself

If I Can Dream

E lucevan le stelle

Delilah

Smile

Conradiana

‘O surdato ‘nnammurato

My Way

hallelujah

La donna è mobile

Nella fantasia

Here’s To You

Surrender (Torna a Surriento)

Caruso

Funiculì, funiculà

Libiamo ne’ lieti calici

‘O sole mio

Grande Amor

Il Volo all’Arena di Verona, lunedì 1 maggio 2023, biglietti

Sono ancora disponibili biglietti per la data del 1 maggio 2023 all’Arena di Verona. Si parte da 35 euro per la Gradinata Numerate Categoria 3 fino agli 85 euro della Platea Numerata Categoria 2. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Come arrivare all’Arena di Verona in auto e con i mezzi

In autobus:

Il centro della città è collegato con i comuni limitrofi e il Lago di Garda da un servizio pubblico di autobus di colore blu.

La stazione degli autobus si trova di fronte alla Stazione FS di Verona Porta Nuova.

In treno:

La stazione principale è Verona Porta Nuova. Dalla lì si può accedere agli autobus per il centro, con fermata in Piazza Bra, la piazza centrale dove si trova l’Anfiteatro Arena. Le linee per raggiungere il centro sono: 11, 12, 13, 14, 72 e 73.

È disponibile un servizio di autobus navetta dall’aeroporto alla Stazione FS di Porta Nuova e viceversa. La fermata dell’autobus si trova davanti alla stazione ferroviaria di Porta Nuova. Anche l’Aeroporto Gabriele D’Annunzio di Brescia Montichiari, a 52 Km da Verona, è collegato alla Stazione FS di Verona Porta Nuova da una navetta che effettua il servizio di collegamento due volte al giorno. Anche la fermata di questa navetta si trova davanti alla Stazione FS di Verona Porta Nuova.

Se si arriva in auto, è possibile servirsi di “Parcheggio Arena” in via Bentegodi per parcheggiare.