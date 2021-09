Il Volo sings Morricone: il nuovo album de Il Volo

Dal 5 novembre 2021, uscirà in tutto il mondo, il nuovo album de Il Volo, dal titolo Il Volo sings Morricone, un album con il quale Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble omaggeranno le immortali colonne sonore (e non solo) composte dal maestro Ennio Morricone, vincitore di 2 premi Oscar, da Il Buono, Il Brutto, Il Cattivo a C’era una volta il West, da Nuovo Cinema Paradiso a Metti una sera a cena, e molti altri.

L’album sarà disponibile nei seguenti formati: CD standard, CD Deluxe Version, doppio Vinile colorato e doppio Vinile nero.

Your Love, tratto da C’era una volta il West, brano che Il Volo ha presentato per la prima volta al Festival di Sanremo 2021, è disponibile sulle piattaforme streaming.

L’album Il Volo sings Morricone arriva dopo il concerto-evento, Il Volo – Tributo a Ennio Morricone, che è andato in onda in diretta su Rai 1 lo scorso giugno e che si è tenuto all’Arena di Verona.

I ragazzi de Il Volo hanno anche ricevuto un premio (Premio Speciale “Il Volo Tribute to Ennio Morricone”) durante la quarta edizione del Filming Italy Best Movie Award, in occasione della 78esima edizione della Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia.

Di seguito, trovate la tracklist di Il Volo sings Morricone.

Il Volo sings Morricone: la tracklist

1. The Ecstasy of Gold (da Il Buono, Il Brutto, Il Cattivo)

2. Your Love (da C’era una volta il West)

3. Nella fantasia feat. Andrea Griminelli (da Mission)

4. Metti una sera a cena (da Metti una sera a cena)

5. Se feat. HAUSER (da Cinema Paradiso)

6. La Califfa feat. David Garrett (da La Califfa)

7. Conradiana (da Nostromo)

8. E più ti penso (da C’era una volta in America/ Malèna)

9. Se telefonando

10. Come Sail Away feat. Chris Botti

11. Would He Even No Me Know? (da Cinema Paradiso)

12. Amalia por amor

13. Here’s To You (da Sacco & Vanzetti)

14. I colori dell’amore