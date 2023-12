Il Volo, Tutti per uno, 29 dicembre 2023. Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto in concerto dall’Arena di Verona. Il live è la replica della prima puntata dello show evento trasmesso lo scorso 27 maggio. La scaletta delle canzoni e gli ospiti.

Questa sera, venerdì 29 dicembre 2023, in prima serata su Canale 5, andrà in onda la prima delle due serate evento “Il Volo Tutti per Uno” dall’Arena di Verona. Protagonisti ovviamente è il trio composto da Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto con la partecipazione di Federica Panicucci. I concerti in onda su Canale 5 sono prodotti da FriendsTV. La regia è di Luigi Antonini. L’appuntamento di questa sera è la replica del concerto trasmesso per la prima volta sabato 27 maggio su Canale 5. A seguire tutte le informazioni sugli ospiti e la scaletta delle canzoni.

Originariamente, i due spettacoli sono già stati registrati all’Arena. Le due serate si sono tenute meno di un mese fa, la prima serata si è svolta lunedì 1° maggio 2023 mentre la seconda due giorni dopo, mercoledì 3.

Il Volo, Tutti per uno: ospiti puntata 29 dicembre 2023

Tanti grandi ospiti calcheranno il prestigioso palco dell’Arena di Verona. Tra questi: Gianna Nannini, Pooh, Giorgio Panariello, Annalisa, Francesca Michielin, Irama, Aida Garifullina, Gianfranco Montresor.

La scaletta del Il Volo Tutti per Uno: ecco le canzoni

Ecco le canzoni in scaletta nella puntata in onda venerdì 29 dicembre 2023 de “Il volo tutti per uno”. La puntata, vi ricordiamo, è la replica dello show trasmesso il 27 maggio 2023.

The Ecstasy of Gold

Granada

Grande amore

Tanta voglia di lei, Pensiero, Chi fermerà la musica, Uomini soli (con i Pooh)

Almeno tu nell’universo

Suspicious Minds

Viva il vino spumeggiante

Meravigliosa (con Gianna Nannini)

Torna a Surriento

O sole mio

When the party’s over di Billie Eilish (con Francesca Michielin)

Io che non vivo senza te

Shallow (con Annalisa)

My way

La cura, Ovunque sarai (con Irama)

Libiamo ne’ lieti calici. (con Aida Garifullina)

Se telefonando

E lucevan le stelle

Colonna sonora Nuovo Cinema Paradiso

Il pullover

Hallelujah

Voglio vivere così

My heart will go on

Canzone per te

Lontano dagli occhi

Girotondo intorno al mondo

What a wonderful world

Piove (ciao ciao bambina)

Knockin’ on Heaven’s Door

My immortal

Here’s to you