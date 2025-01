La scaletta e l’ordine delle canzoni, orario, biglietti per Il Volo al Palaflorio di Bari in concerto venerdì 24 gennaio 2025

Concerto Il Volo a Bari oggi: la scaletta delle canzoni, orario, biglietti e come arrivare al Palaflorio

Per aspera / Chiaro di luna

Who want to live forever

Capolavoro

Rocker man / Eleonor rigby (cantate da Gianluca)

The show must go on (cantata da Ignazio)

E lucevan le stelle / amor de mi vida (cantate da Piero)

Nelle tue mani/Now we are free

Il mondo all’incontrario

E più ti penso

Se (nuovo cinema Paradiso) / se telefonando

Succede

My way

Per te ci sarò / Vicinissimo / Musica che resta / L’amore si muove

The sound of silence

Hallelujah

Tra le onde

Saturno e Venere

Miserere

Wicked game

E penso a te

No puede ser

Frammenti di universo

Ad astra

Un amore così grande

Il mondo

Grande amore

Nessun dorma

Ad astra (bis)

La nuova data del loro tour nei palazzetti include i brani inediti presenti nel loro ultimo disco, Ad astra, e i grandi successi della musica italiana e internazionale reinterpretati da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble.

Il live inizierà alle 21 e sono disponibili ancora pochissimi biglietti per la data di questa sera a Bari. Il prezzo è di 49 euro per il III Anello Non Numerato Nord/Sud.

Come arrivare al Palaflorio a Bari

In Auto

Il Palaflorio si trova in Viale Archimede, nel quartiere Japigia di Bari. Se vieni da fuori Bari:

Da Nord o Sud tramite l’autostrada A14: Prendi l’uscita Bari Sud e segui le indicazioni per il centro città.

Prosegui in direzione Tangenziale di Bari (SS16) e prendi l’uscita 15 – Japigia.

Segui le indicazioni per Palaflorio. Troverai il palazzetto ben segnalato nella zona.

In Autobus

Il Palaflorio è ben servito dai mezzi pubblici di Bari:

Dalla Stazione Centrale di Bari:

Puoi prendere l’autobus urbano della linea 12 o 12/ (una variante della linea 12) che porta in Viale Archimede, nelle immediate vicinanze del Palaflorio.

Dall’Aeroporto di Bari:

Prendi il treno navetta Ferrovie del Nord Barese fino alla Stazione Centrale di Bari, poi prendi la linea autobus 12 o 12/ per il Palaflorio.