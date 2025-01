Per aspera / Chiaro di luna

Who want to live forever

Capolavoro

Rocker man / Eleonor rigby (cantate da Gianluca)

The show must go on (cantata da Ignazio)

E lucevan le stelle / amor de mi vida (cantate da Piero)

Nelle tue mani/Now we are free

Il mondo all’incontrario

E più ti penso

Se (nuovo cinema Paradiso) / se telefonando

Succede

My way

Per te ci sarò / Vicinissimo / Musica che resta / L’amore si muove

The sound of silence

Hallelujah

Tra le onde

Saturno e Venere

Miserere

Wicked game

E penso a te

No puede ser

Frammenti di universo

Ad astra

Un amore così grande

Il mondo

Grande amore

Nessun dorma

Ad astra (bis)

Il concerto del Il Volo al Palazzo dello Sport a Roma inizierà alle 21. Sono ancora disponibili alcune tipologie di biglietti per la data del 21 gennaio 2025. Clicca qui per tutte le informazioni.

Come arrivare al Palazzo dello Sport a Roma

Per arrivare al Palazzo dello Sport a Roma (noto anche come PalaLottomatica), che si trova nel quartiere EUR, hai diverse opzioni, sia in auto che con i mezzi pubblici.

In auto:

Da Roma centro:

Prendi la Via Cristoforo Colombo in direzione sud (EUR). Dopo circa 8 km, arriverai all’EUR e troverai il Palazzo dello Sport sulla sinistra.

Dal Grande Raccordo Anulare (GRA):

Esci all’uscita n. 26 (Via Cristoforo Colombo), e prosegui verso il centro città. Troverai il Palazzo dello Sport sulla destra dopo pochi chilometri.

Parcheggio: Ci sono alcuni parcheggi disponibili nei pressi del Palazzo dello Sport e nell’area dell’EUR, ma è consigliabile arrivare in anticipo, soprattutto durante eventi.

Con i mezzi pubblici:

Metro:

Prendi la Linea B (blu) e scendi alla fermata EUR Palasport. Da lì, il Palazzo dello Sport è a circa 5-10 minuti a piedi.

Bus:

Diverse linee di autobus fermano nei pressi del Palazzo dello Sport. Le linee principali sono 30, 714, 780 e 791, che collegano l’area dell’EUR con diverse zone di Roma.