Questa sera, sabato 27 maggio in prima serata su Canale 5, andrà in onda la prima delle due serate evento “Il Volo Tutti per Uno” dall’Arena di Verona. Protagonisti ovviamente è il trio composto da Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto con la partecipazione di Federica Panicucci.

I concerti in onda su Canale 5 sono prodotti da FriendsTV.

La regia è di Luigi Antonini.

Il Volo Tutti per uno: anticipazioni puntata 27 maggio 2023

I due spettacoli sono già stati registrati all’Arena. Le due serate si sono tenute meno di un mese fa, la prima serata si è svolta lunedì 1° maggio 2023 mentre la seconda due giorni dopo, mercoledì 3.

All’annuncio della realizzazione delle due serate, sui social i tre tenori hanno affermato “Siamo felicissimi di tornare all’arena di Verona per 2 date esclusive. Sul palco di una delle location più belle, che ci ha accolto molteplici volte, porteremo il nostro spettacolo “TUTTI PER UNO”.

Lo spettacolo televisivo viene trasmesso a pochi giorni dall’evento Al Bano – 4 volte 20, anche questo seguito da Soundsblog e anche questo registrato all’Arena di Verona, lo scorso 18 maggio.

Il Volo Tutti per uno: ospiti puntata 27 maggio 2023

Tanti grandi ospiti calcheranno il prestigioso palco dell’Arena di Verona. Tra questi: Gianna Nannini, Pooh, Giorgio Panariello, Annalisa, Francesca Michielin, Irama, Aida Garifullina, Gianfranco Montresor.

Il volo Tutti per uno: scaletta puntata 27 maggio 2023

Non appena possibile renderemo disponibile la scaletta integrale dei brani esibiti durante la prima serata di lunedì 1° maggio 2023.

Secondo quello che è emerso dal web, insieme a Gianna Nannini è stata cantata Meravigliosa creatura.

Insieme ai Pooh un medley che ha compreso Tanta voglia di lei, Pensiero e Chi fermerà la musica.

Con Giorgio Panariello una gag sulle note del brano Il pullover.

Annalisa e Gianluca Ginoble hanno eseguito una cover di Shallow (Lady Gaga & Bradley Cooper)

Ignazio Boschetto e Francesca Michielin hanno cantato When the party’s over di Billie Eilish

Il Volo insieme ad Irama canteranno Ovunque sarai e con Gianluca Ginoble il brano di Franco Battiato La cura.

Aida Garifullina e Piero Barone eseguiranno la performance di Libiamo ne’ lieti calici e con Gianluca Ginoble Angel

Il Volo Tutti per uno: dove vederlo in tv e streaming

Sarà possibile seguire Il volo – Tutti per uno in diretta dalle ore 21:45 su Canale 5 e, in streaming, sul sito Mediaset Infinity.

Noi di Soundsblog seguiremo l’appuntamento con il nostro liveblogging.