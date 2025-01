Per aspera / Chiaro di luna

Who want to live forever

Capolavoro

Rocker man / Eleonor rigby (cantate da Gianluca)

The show must go on (cantata da Ignazio)

E lucevan le stelle / amor de mi vida (cantate da Piero)

Nelle tue mani/Now we are free

Il mondo all’incontrario

E più ti penso

Se (nuovo cinema Paradiso) / se telefonando

Succede

My way

Per te ci sarò / Vicinissimo / Musica che resta / L’amore si muove

The sound of silence

Hallelujah

Tra le onde

Saturno e Venere

Miserere

Wicked game

E penso a te

No puede ser

Frammenti di universo

Ad astra

Un amore così grande

Il mondo

Grande amore

Nessun dorma

Ad astra (bis)

Oggi Il Volo sarà in concerto alla Inalpi Arena a Torino con una nuova data del loro tour “Tutti Per Uno – Ad Astra Live Nei Palasport“. Sul palco Gianluca Ginoble, Piero Barone e Ignazio Boschetto interpreteranno grandi classici della musica italiana e i recenti pezzi inseriti nel loro disco di inediti, Ad Astra, incluso l’ultimo singolo “Tra le onde“, uscito a dicembre 2024. Non mancheranno momenti “solisti” del trio, impegnati in reinterpretazione di hit italiane e straniere.

Per il concerto a Torino, sono ancora disponibili biglietti di diverse tipologie e prezzi. Clicca qui per tutte le informazioni. Il live inizierà alle 21.

Come arrivare alla Inalpi Arena Torino

In auto:

Da Milano o dalle città a est di Torino (A4 Milano-Torino):

Prendi l’autostrada A4 in direzione Torino.

All’altezza di Torino, prendi l’uscita Corso Giulio Cesare.

Segui le indicazioni per il Pala Alpitour o lo Stadio Olimpico, che si trovano nelle vicinanze della Inalpi Arena.

Da sud (A21 Piacenza-Torino):

Prendi l’autostrada A21 in direzione Torino.

Segui le indicazioni per l’uscita verso la Tangenziale Sud.

Prendi l’uscita per Corso Unità d’Italia e prosegui verso il quartiere Santa Rita, dove si trova l’arena.

Da ovest (A32 Frejus-Torino):

Segui l’autostrada A32 verso Torino.

Prendi la Tangenziale di Torino e segui le indicazioni per la zona Lingotto o Santa Rita.

Con i mezzi pubblici:

Tram:

Prendi la linea 4 in direzione Piazza Bengasi e scendi a Corso Unione Sovietica. Da lì è possibile camminare fino all’arena.

Autobus:

Puoi prendere il bus linea 10 o linea 17 che fermano nelle vicinanze.

In particolare, scendere alle fermate Corso Unione Sovietica o Via Filadelfia e camminare fino all’arena.

L’Inalpi Arena si trova nella zona del Parco Cavalieri di Vittorio Veneto (zona Santa Rita), vicino allo Stadio Olimpico e al Pala Alpitour.