Il Volo, Tributo a Ennio Morricone: stasera la replica su Rai 1

Stasera su Rai 1 andrà in onda la replica de “Il Volo, Tributo a Ennio Morricone”, evento tv trasmesso per la prima volta sabato 5 giugno scorso. Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble che, non solo celebreranno il Maestro, ripercorrendo musiche leggendarie in un’atmosfera da sogno, ma presenteranno la serata con una conduzione ironica e vivace che contraddistingue i loro oltre 10 anni di amicizia. L’orchestra sarà diretta dal Maestro Marcello Rota e, insieme al trio di artisti, ci sarà anche la partecipazione speciale del figlio, il Maestro Andrea Morricone e di Stefano Bollani, Salvatore Cascio, Laura Chiatti, Riccardo Cocciante, Marco Giallini e Andrea Griminelli.

La diretta tv del 5 giugno fu anche una serata speciale perché vide, dopo mesi di impossibilità legata al Covid-19, il ritorno del pubblico all’Arena di Verona. Per l’occasione, inoltre, fu data la possibilità di allungare i tempi del coprifuoco per coloro che tornavano dal concerto.

Questo fu l’annuncio:

ARENA DI VERONA Srl comunica che, su ordinanza del Ministero della Salute, esclusivamente nella giornata del 5 giugno 2021 e in relazione allo svolgimento dell’evento “IL VOLO – Tributo a ENNIO MORRICONE”, è stato posticipato il limite orario agli spostamenti per i partecipanti all’evento: gli spettatori dell’esclusivo concerto-evento de IL VOLO potranno infatti tornare alla propria abitazione entro le 2.00 di notte. Il concerto avrà inizio alle ore 21.15 e la conclusione è prevista intorno alla mezzanotte. L’ingresso del pubblico sarà consentito e disciplinato a partire dalle ore 18:30 fino alle 20:30. L’evento sarà organizzato nel pieno rispetto delle linee guida e dei protocolli atti a contrastare la pandemia da Covid-19. Tutti i posti venduti saranno numerati e terranno conto della distanza interpersonale

Il 5 novembre scorso, invece, è stato pubblicato il nuovo album “Il volo sings Morricone”

“IL VOLO – Tributo a ENNIO MORRICONE” è un progetto di Michele Torpedine ed è prodotto da Friends & Partners e MT Opera & Blues in collaborazione con Arena di Verona Srl.

Da sempre Il Volo è legato al Maestro, con il quale ha condiviso il palco nel 2011 in Piazza del Popolo a Roma, esibendosi con il brano “E più ti penso” su un medley dei temi musicali composti da Ennio Morricone per i film “C’era una volta in America” e “Malèna”. Anche nei numerosi concerti in tutto il mondo, il trio italiano ha spesso presentato “E più ti penso”, come tributo a una delle più grandi eccellenze italiane, patrimonio culturale di tutto il mondo, e gli ha dedicato l’intenso brano “Your Love” sul palco del 71° Festival di Sanremo.

Tra i brani interpretati anche “Il mondo”, “Se telefonando” e “Quando finisce un amore” oltre alle hit de Il Volo e ai pezzi più celebri del Maestro Morricone.