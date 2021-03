Ospiti a Sanremo 2021, Il Volo ha deciso di omaggiare, nella seconda serata del Festival, Ennio Morricone. E proprio questo progetto è quello che includerà i piani del trio di tenori per i prossimi mesi. In previsione, infatti, un concerto evento il 5 giugno 2021 in Piazza Pio XXII a Roma e un disco.

“IL VOLO tribute to ENNIO MORRICONE“ è descritto come un viaggio travolgente dentro l’arte di uno dei più grandi compositori del Novecento.

Per la prima volta Piazza Pio XXII, concessa per l’occasione dal Comune di Roma, diventerà teatro di un concerto. La Basilica di San Pietro alle spalle della Piazza completerà la scenografia creando la quinta perfetta di uno spettacolo fuori dal comune.

Il Volo ripercorrerà le melodie del Maestro impresse nei ricordi di tutti, in un’atmosfera sognante, accompagnato da una grande Orchestra che sarà diretta da una prestigiosa bacchetta. Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble omaggeranno così il grande direttore d’orchestra, musicista, compositore, autore delle colonne sonore più belle del cinema italiano e mondiale, insignito del Premio Oscar e mancato il 6 luglio dello scorso anno.

Nel 2011, il trio si era esibito proprio con lui in Piazza del Popolo a Roma con il brano “E più ti penso” su un medley di colonne sonore dei film “C’era una volta in America” e “Malèna” firmate da Ennio Morricone.

Il Volo, dopo la vittoria nel 2015 con il brano “Grande Amore” e il podio nel 2019 con “Musica che resta”, torna questa sera per la seconda volta come ospiti al Festival di Sanremo con un’emozionante performance in onore di Ennio Morricone, grande direttore d’orchestra, musicista, compositore, autore delle colonne sonore più belle del cinema italiano e mondiale, insignito del Premio Oscar.

Come anticipato, Il Volo, Tribute to Ennio Morricone è anche il titolo del prossimo impegno discografico dei tre artisti con pubblicazione mondiale per Sony Music entro la fine del 2021.