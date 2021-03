Questa sera Il Volo sarà ospite al Festival di Sanremo 2021, nella seconda serata della kermesse canora condotta da Amadeus e Fiorello.

Nei giorni scorsi, è arrivata anche la terribile notizia della morte del padre di Ignazio Boschetto. Ma, come confermato dal presentatore durante la conferenza stampa di presentazione del Festival, il trio ha comunque deciso di onorare l’impegno preso precedentemente.

Il volo, che ha conquistato le platee internazionali vendendo milioni di dischi in tutto il mondo, dopo la vittoria nel 2015 con il brano “Grande Amore” e il podio nel 2019 con “Musica che resta”, torna per la seconda volta come ospiti al Festival di Sanremo con un’emozionante performance in onore di Ennio Morricone, grande direttore d’orchestra, musicista, compositore, autore delle colonne sonore più belle del cinema italiano e mondiale, insignito del Premio Oscar.

Grazie alla musica e all’omaggio di Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, potremo ripercorrere le melodie del Maestro, impresse nei ricordi di tutti, in un’atmosfera sognante, accompagnati dall’Orchestra del Festival di Sanremo eccezionalmente diretta da Andrea Morricone, a testimoniare l’ufficialità di questo sentito tributo a un artista che simboleggia l’espressione più alta dell’italianità nel mondo.

Questa esibizione sarà un’anteprima del concerto-evento de Il Volo, che si terrà a giugno 2021 “Il Volo, Tribute to Ennio Morricone”: un viaggio travolgente dentro l’arte di uno dei più grandi compositori del Novecento.

Inoltre, è anche il titolo del prossimo impegno discografico dei tre artisti con pubblicazione mondiale per Sony Music entro la fine del 2021.

Il rapporto tra Il Volo ed Ennio Morricone

Il Volo è da sempre legato a Ennio Morricone. All’inizio della loro straordinaria carriera, Piero, Gianluca e Ignazio hanno condiviso con il Maestro lo studio di registrazione Forum Music Village e nel 2011 sono stati ospiti al suo concerto in Piazza del Popolo a Roma, esibendosi con il brano “E più ti penso” su un medley delle colonne sonore dei film “C’era una volta in America” e “Malèna” firmate da Ennio Morricone. Anche nei numerosi concerti in tutto il mondo, il trio italiano ha spesso presentato “E più ti penso”, come omaggio a una delle grandi eccellenze italiane che merita di essere patrimonio culturale di tutti.