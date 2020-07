Il Volo, i concerti in Italia rinviati nel 2021: le nuove date

Di Fabio Morasca venerdì 24 luglio 2020

Tutte le nuove date dei concerti italiani de Il Volo.

I concerti che Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, i tre ragazzi de Il Volo, avrebbe dovuto tenere in Italia nel 2020 sono stati rinviati al 2021, a causa del perdurare dello stato d'emergenza dovuto alla pandemia di COVID-19.

Dopo il rinvio delle date estive, che era già stato comunicato ufficialmente nelle scorse settimane, sono state posticipate, ad ottobre 2021, anche le date nei palasport, inizialmente previste nei mesi di novembre e di dicembre di quest'anno.

In fondo, trovate tutte le nuove date dei concerti italiani de Il Volo. I biglietti già acquistati resteranno validi per le nuove date corrispondenti.

Ricordiamo che, quest'anno, i ragazzi de Il Volo stanno festeggiando i loro primi 10 anni di carriera.

Lo scorso novembre, in tutto il mondo, è stata pubblicata la raccolta 10 Years, il best of de Il Volo che contiene il DVD Live in Matera e un CD contenente i brani più famosi del loro repertorio, da 'O Sole Mio a My Way, fino a Grande Amore, la canzone con la quale hanno vinto il Festival di Sanremo nel 2015.

Il Volo - Concerti Estivi 2020: le nuove date

29 agosto 2021 - Arena di Verona (recupero data 30 agosto 2020)

30 agosto 2021 - Arena di Verona (recupero data 31 agosto 2020)

4 settembre 2021 - Teatro Antico di Taormina (recupero data 4 settembre 2020)

5 settembre 2021 - Teatro Antico di Taormina (recupero data 5 settembre 2020)

Il Volo - Concerti Palasport 2020: le nuove date

16 ottobre 2021 - Pala Alpitour di Torino (recupero data 26 novembre 2020)

20 ottobre 2021 - Palazzo dello Sport di Roma (recupero data 4 dicembre 2020)

23 ottobre 2021 - Mediolanum Forum di Assago (MI) (recupero data 30 novembre 2020)