Concerto oggi, 17 gennaio 2025, a Casalecchio di Reno (Bologna) per Il Volo, impegnato con il nuovo tour nei palazzetti italiani “Tutti Per Uno – Ad Astra Live Nei Palasport”. Il live vedrà uno spettacolo tutto nuovo, dalla produzione alla scaletta. Le voci di Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble creano un’armonia travolgente insieme agli oltre 30 elementi sul palco tra orchestra e band diretti dal Maestro Edmondo Mosè Savio.

A fare da sfondo, cinque grandi schermi scandiscono con immagini uno spettacolo arricchito da laser e giochi di luci di oltre due ore.

La scaletta presenta un mix perfetto tra tradizione e innovazione che valorizza le singole personalità dei tre artisti. Non possono mancare i brani del primo disco di inediti Ad Astra – tra cui spicca il singolo presentato a Sanremo 2024 Capolavoro- e l’ultimo singolo Tra le onde, oltre ai più grandi successi della tradizione musicale italiana. Tra applausi e standing ovation il trio ha così festeggiato insieme al proprio pubblico il ritorno in Italia nei palasport.

Scaletta canzoni Il Volo a Bologna, concerto 17 gennaio 2025

Per aspera / Chiaro di luna

Who want to live forever

Capolavoro

Rocker man / Eleonor rigby (cantate da Gianluca)

The show must go on (cantata da Ignazio)

E lucevan le stelle / amor de mi vida (cantate da Piero)

Nelle tue mani/Now we are free

Il mondo all’incontrario

E più ti penso

Se (nuovo cinema Paradiso) / se telefonando

Succede

My way

Per te ci sarò / Vicinissimo / Musica che resta / L’amore si muove

The sound of silence

Hallelujah

Tra le onde

Saturno e Venere

Miserere

Wicked game

E penso a te

No puede ser

Frammenti di universo

Ad astra

Un amore così grande

Il mondo

Grande amore

Nessun dorma

Ad astra (bis)

Il concerto inizierà alle 21. Sono disponibili ancora alcune tipologie di biglietti per la data del trio. Clicca qui per tutte le informazioni.

Come arrivare alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno

Per arrivare all’Unipol Arena a Casalecchio di Reno sia in auto che con i mezzi pubblici, ecco le indicazioni:

In auto:

L’Unipol Arena si trova a circa 2 km dall’uscita Casalecchio di Reno dell’autostrada A1. Segui le indicazioni per la struttura una volta uscito dall’autostrada. È disponibile un parcheggio con circa 5.000 posti auto al costo di circa 10€ (non prenotabile, quindi conviene arrivare in anticipo per trovare posto

Con i mezzi pubblici:

Treno: Puoi prendere il treno suburbano dalla Stazione Centrale di Bologna (linea Bologna-Vignola) e scendere alla fermata Casalecchio Garibaldi. Da lì, l’arena è raggiungibile a piedi in circa 15 minuti​

Autobus: Le linee autobus 83, 671 e 85 collegano la stazione di Bologna all’arena