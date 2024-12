Tra le onde è il nuovo singolo de Il Volo, scritto da Stefano Marletta e Michael Tenisci e prodotto da Michael Tenisci e E.D.D.

La canzone è disponibile dal 6 dicembre 2024 e, a seguire, potete ascoltare il brano, leggere testo e significato.

CLICCA QUI PER ASCOLTARE “TRA LE ONDE” DE IL VOLO.

Il testo di Tra le onde

Ecco il testo di “Tra le onde” de Il Volo.

Cielo calmo e luna piena

E quaggiù ci siamo noi

Passeggeri distratti

Sogni e muscoli sparsi Ogni giorni è un’altalena

Per fortuna ci sei tu

Che perdoni i miei sbagli

E mi spingi in avanti e avanti a noi

Che cosa c’è

Pioggia e sereno

E il desiderio di perdere i cuore fra le onde, onde onde

Sentire il vento sulla faccia

Senza mai smettere di ridere

Insieme fra le onde, onde, onde

La vita è come un corso d’acqua

bassa, sotto di noi che restiamo in piedi

Tra le onde Tre barriere e muri alti

Per fortuna ci sei tu

Che mi insegni a saltarli

A cadere e rialzarmi e avanti a noi

Che cosa c’è Pioggia e sereno

E il desiderio di perdere Il cuore fra le onde, onde onde

Sentire il vento sulla faccia

Senza mai smettere di ridere

Insieme fra le onde, onde, onde

La vita è come un corso d’acqua

bassa, sotto di noi che restiamo in piedi

Tra le onde Un destino che ci porta a correre

e poi cambiare rotta

Sole davanti alla mia ombra vicina alla tua Il cuore tra le onde, onde, onde E tu non smettere di ridere Insieme fra le onde, onde, onde

La vita è come un corso d’acqua

bassa, sotto di noi che restiamo in piedi

Tra le onde

Il significato della canzone Tra le onde

“Tra le onde” racconta una riflessione sulla vita come un viaggio fatto di alti e bassi, paragonata alle onde del mare che si infrangono e si riformano continuamente. Al centro di tutto c’è il legame con una persona speciale, che diventa il sostegno nei momenti difficili e la spinta a guardare sempre avanti.

La vita è descritta come “un’altalena”, con giorni buoni e giorni complicati, ma la presenza dell’altro è essenziale: “Per fortuna ci sei tu, che perdoni i miei sbagli e mi spingi in avanti“. Questo supporto reciproco permette di affrontare le sfide, come barriere e muri, che vengono superati insieme: “Mi insegni a saltarli, a cadere e rialzarmi”.

Il desiderio che emerge è quello di vivere intensamente, di “perdere il cuore fra le onde”, lasciandosi trasportare dalle emozioni senza paura di sbagliare. L’immagine del vento sulla faccia e del sorriso che non si spegne rappresenta la leggerezza e la libertà di vivere il momento, nonostante le difficoltà: “La vita è come un corso d’acqua bassa, sotto di noi che restiamo in piedi tra le onde”.

Lungo il cammino, il destino porta a cambiare rotta, ma la vicinanza tra i due protagonisti rimane costante, come sottolinea la frase: “Sole davanti alla mia ombra vicina alla tua”. Infine, c’è un invito a non perdere mai la gioia: “E tu non smettere di ridere”, un promemoria che la forza condivisa può mantenere la vita stabile, anche in mezzo alle onde.