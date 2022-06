Doppia data a Taormina per Il Volo, finalmente tornato dal vivo, in tour, dopo i due anni di stop causati dal Covid-19. Il trio -Ignazio Boschetto, Gianluca Ginoble e Piero Barone- si esibirà questa sera e domani -11 e 12 giugno 2022- al Teatro Antico di Taormina. Ecco tutte le informazioni e informazioni sui due appuntamenti.

Il Volo, Taormina, 11 e 12 giugno 2022, biglietti

Non sono più disponibili biglietti per le date dell’11 e 12 giugno 2022 a Taormina. I due live sono sold out.

Il Volo, Taormina, 11 e 12 giugno 2022, Come arrivare

Ecco le indicazioni su come raggiungere il Teatro Antico a Taormina:

In autobus

Taormina ha il suo moderno bus terminal proprio al centro della città. Frequenti autobus (compagnia “Interbus”) partono da Palermo, Catania (aeroporto incluso) e Messina.

In funivia

La funivia consente in modo facile e comodo di raggiungere in pochi minuti la zona a mare di Taormina con il centro. La stazione di partenza si trova in via Pirandello a pochi metri da “Porta Messina”.

Il Volo, Taormina, 11 e 12 giugno 2022, Scaletta concerto

Tra i brani che Il Volo canterà, ci saranno anche “All by myself“, “Your song“, “E lucevan le stelle“, “Hallelujah” e “La donna è mobile“. Confermati i grandi classici come “Il mondo” e “Grande amore“, con una fusione tra i loro cavalli di battaglia e l’omaggio sentito ad Ennio Morricone.

Questa la scaletta degli ultimi concerti del Trio che includevano, oltre ai loro grandi classici, anche i brani in omaggio ad Ennio Morricone. A chiudere, al netto di possibili cambiamenti, come da tradizione, “Libiamo ne’ lieti calici”.

L’estasi dell’oro

Your Love

Nessun dorma

Se telefonando…

Il mondo

Quando finisce un amore

Se

Metti una sera a cena

‘O sole mio

Grande amore

Here’s To You

E più ti penso

Your Song

No puede ser

Listen

Nella fantasia

Nel blu, dipinto di blu

Un amore così grande

My Way

I colori dell’amore

Libiamo ne’ lieti calici