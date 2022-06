Dopo la prima data del 3 giugno, Il Volo torna ad esibirsi questa sera -4 giugno 2022- all’Arena di Verona, con l’atteso tour “Il Volo Live”. Sul palco, Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble eseguiranno alcuni classici del loro repertorio e omaggeranno Ennio Morricone, al centro del loro ultimo disco, “Il Volo Sings Morricone”. Ecco tutte le anticipazioni sul concerto di stasera.

Il Volo, Arena di Verona, 4 giugno, biglietti

Il concerto de Il Volo all’Arena di Verona è sold out.

Il Volo, Arena di Verona, 4 giugno, scaletta, anticipazioni

Non è ancora stata svelata una vera scaletta ufficiale. Vi riportiamo quella dell’ultima data del Trio, sempre all’Arena di Verona ma -attenzione- ci saranno modifiche anche in base alle anticipazioni emerse in queste ore.

L’estasi dell’oro

Your Love

Nessun dorma

Se telefonando…

Il mondo

Quando finisce un amore

Se

Metti una sera a cena

‘O sole mio

Grande amore

Here’s To You

E più ti penso

Your Song

No puede ser

Listen

Nella fantasia

Nel blu, dipinto di blu

Un amore così grande

My Way

I colori dell’amore

Libiamo ne’ lieti calici

Tra i brani che sicuramente Il Volo canterà, ci saranno anche “All by myself“, “Your song“, “E lucevan le stelle“, “Hallelujah” e “La donna è mobile“. Confermati i grandi classici come “Il mondo” e “Grande amore“, con una fusione tra i loro cavalli di battaglia e l’omaggio sentito ad Ennio Morricone.

Ecco il calendario completo de “Il Volo Live“:

4 giugno 2022 all’Arena di Verona (recupero “10 Years – Live” 30 agosto 2021 all’Arena di Verona)

11 giugno 2022 al Teatro Antico di Taormina (recupero “10 Years – Live” del 4 settembre 2021 al Teatro Antico di Taormina)

12 giugno 2022 al Teatro Antico di Taormina (recupero “10 Years – Live” del 5 settembre 2021 al Teatro Antico di Taormina)

29 giugno in Piazza Trento Trieste a Ferrara in occasione del Ferrara Summer Festival

21 luglio in Piazza Grande a Palmanova

24 luglio al Gran Teatro Puccini di Torre Del Lago (LU)

26 luglio al Foro Boario di Ostuni (BR) in occasione dell’OSTUNI SOUNDTRACK FESTIVAL – NUOVA DATA

28 luglio al Teatro Valle Dei Templi di Agrigento – NUOVA DATA

2 settembre in Piazza della Loggia a Brescia

3 settembre in Piazza dei Signori a Vicenza

15 dicembre 2022 al Pala Alpitour di Torino (recupero “10 Years – Live” del 16 ottobre 2021 e del 10 ottobre 2022 al Pala Alpitour di Torino)

17 dicembre 2022 al Mediolanum Forum di Assago, Milano (recupero “10 Years – Live” del 23 ottobre 2021 e del 3 ottobre 2022 al Mediolanum Forum di Assago, Milano)

23 dicembre 2022 al Palazzo dello Sport di Roma (recupero “10 Years – Live” del 20 ottobre 2021 e del 7 ottobre al Palazzo dello Sport di Roma)