Prima data del tour nei Palasport per Il Volo, in concerto stasera, 11 gennaio 2025, al Forum di Assago a Milano: orario, biglietti, scaletta

Il Volo è atteso stasera, 11 gennaio 2025, al Forum di Assago a Milano con una data del loro tour “Ad Astra – Tutti per uno”. Sul palco, il trio – formato da Gianluca Ginoble, Piero Barone e Ignazio Boschetto – si esibiranno con alcuni grandi classici dell’opera e della musica italiana, inclusi i brani presenti nel loro ultimo disco di inediti, “Ad Astra”. Ci sarà spazio, ovviamente, anche per l’inedito “Tra le onde“, pubblicato a inizio dicembre 2024.

La scaletta delle canzoni de Il Volo al Forum di Assago, Milano

Essendo la prima data del tour nei Palasport, non è ancora stata resa nota la scaletta ufficiale dei brani presentati live in questo tour ma sicuramente non mancheranno i grandi successi della loro carriera, presenti anche nell’ultima serie di concerti de Il Volo. A seguire l’ultima scaletta del trio che prevede aggiunte (dei pezzi dell’ultimo disco) e “Tra le onde”.

L’estasi dell’oro

Nessun dorma

Il mondo

Your Love

Granada

Un amore così grande

Cinema Paradiso: Love Theme

Would He Even Know Me Now

All By Myself

If I Can Dream

E lucevan le stelle

Delilah

Smile

Conradiana

‘O surdato ‘nnammurato

My Way

Hallelujah

La donna è mobile

Nella fantasia

Here’s To You

Surrender (Torna a Surriento)

Caruso

Funiculì, funiculà

Libiamo ne’ lieti calici

‘O sole mio

Grande amore

Il concerto de Il Volo al Forum di Assago a Milano è sold out. Non sono più disponibili biglietti per la data dell’11 gennaio 2025.

Come arrivare al Forum di Assago a Milano

Ecco le informazioni su come arrivare al Forum di Assago:

In treno/metropolitana:

Tutti i treni diretti a Milano Porta Genova, Milano Cadorna e Milano Centrale. La linea verde della metropolitana collega direttamente le stazioni al Mediolanum Forum, che è raggiunto dalla fermata M2 Assago – Milanofiori Forum.

Se si arriva dagli aeroporti di Milano Malpensa e Milano Linate con autobus diretti a Milano (Piazzale Cadorna e Stazione Centrale).

In auto

Il Mediolanum Forum si trova a tre chilometri dalla città e si raggiunge con il tratto iniziale dell’autostrada Milano-Genova. Le tangenziali Ovest ed Est (uscita Milanofiori) lo collegano alle autostrade del Sole, del Brennero, del Sempione e agli aeroporti di Linate e Malpensa.

Al parcheggio vicino, con 2.000 posti auto, si aggiunge la capacità dei grandi parcheggi interni al complesso del Forum, per un totale di oltre 5.500 posti auto.