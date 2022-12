Il Volo si esibirà questa sera, 23 dicembre 2022, al Palazzo dello Sport a Roma con una nuova tappa del loro tour “live in concert”. Il trio sarà anche protagonista dell’evento tv “Natale a Gerusalemme”, in onda sabato 24 dicembre 2022 in prima serata, su Canale 5. Ignazio Boschetto, Gianluca Ginoble e Piero Barone, durante l’appuntamento live di questa sera, eseguiranno alcuni dei loro più noti successi, insieme a cover immancabili (come la riproposizione de Il mondo di Jimmy Fontana) e omaggio ad Ennio Morricone, presenti nel loro ultimo disco, Il Volo Sings Morricone. Qui sotto, a seguire, potete leggere tutte le informazioni sui biglietti ancora disponibili e sulla scaletta del concerto.

Il Volo, Roma, 23 dicembre 2022, biglietti

Sono ancora disponibili biglietti per il concerto de Il Volo, in programma stasera 23 dicembre 2022 a Roma. Si parte dai 29 euro del Terzo Anello Numerato fino ai 55 euro della Tribuna numerata. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Il Volo, Roma, 23 dicembre 2022, scaletta del concerto

Non è stata ufficializzata una scaletta per il concerto di stasera a Roma ma ecco i brani interpretati nelle ultime tappe del trio di tenori

Ecstasy Of Gold

Nessun dorma

Il mondo

Your Love

Granada

Un amore così grande

Cinema Paradiso: Love Theme

Would He Even Know Me Now

All By Myself

If I Can Dream

E lucevan le stelle

Delilah

Smile

Conradiana

‘O surdato ‘nnammurato

My Way

hallelujah

La donna è mobile

Nella fantasia

Here’s To You

Surrender (Torna a Surriento)

Caruso

Funiculì, funiculà

Libiamo ne’ lieti calici

‘O sole mio

Grande Amore

Come arrivare al Palazzo dello Sport a Roma con i mezzi e in auto

Ecco come raggiungere il Palazzo dello Sport a Roma con i mezzi:

Continua a leggere dopo la pubblicità

In metropolitana

Linea B – Fermata EUR Palasport, da qui roseguire per circa 400 metri su Via Cristoforo Colombo.

In autobus

Linea 714 – è possibile prendere questa linea di autobus dalla stazione Termini; giungere fino al capolinea Palazzo Sport.

Altre linee ATAC per Piazzale dello Sport – Linee 671A, 671R, 714A, 714R, 780A, 780R, 791A, 791.

Se si arriva in auto, dal Grande Raccordo Anulare: uscita 26. Proseguire poi dritto per Via Pontida e Via Cristoforo Colombo: il Palazzo Dello Sport è situato sulla sinistra, a circa 2,5 km dall’uscita 26.

Tra i parcheggi più comodi suggeriti quello di Piazzale Nervi.