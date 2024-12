Stasera su Canale 5 andrà in onda “Il Volo, Natale ad Agrigento”, il concerto del trio che vede, oltre ai loro successi più noti, i brani natalizi più celebri reinterpretati. In esclusiva e in prima serata su Canale 5, una serata evento unica in occasione della notte incantata della Vigilia. Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto sul palco della Valle dei Templi di Agrigento regaleranno al pubblico uno spettacolo straordinario ed emozionante.

Scaletta Il Volo, Natale ad Agrigento, anticipazioni

Il Volo fa splendere il Natale di Canale 5 esibendosi, con l’orchestra e il coro, nei tradizionali brani natalizi – come Tu scendi dalle stelle e Feliz Navidad – senza dimenticare i classici pezzi – Grande Amore, Capolavoro e tanti altri – che hanno reso il gruppo celebre e amato in tutto il mondo.

Sullo sfondo del Tempio della Concordia, per l’occasione illuminato con un gioco di luci che rendono la location ancor più suggestiva, Piero, Gianluca e Ignazio vivono la magia del Natale e scrivono una lettera a Babbo Natale, proprio come facevano da bambini.

Il concerto in onda su Canale 5 è prodotto per Rti da Il Volo srl, da un’idea di Michele Torpedine e Barbara Vitali.

Il Volo, Natale ad Agrigento è in diretta?

No, il concerto del trio non è in diretta ma è stato registrato il 31 agosto 2024 e, ai tempi, la notizia fece molto chiacchierare e divenne virale.

Per l’occasione, il pubblico venne invitato ad indossare abiti “consoni” alla serata, senza canotte o pantaloncini corti, per evitare un effetto straniante da parte dello spettatore tv nella sera della Vigilia di Natale. E così, a fine agosto, i fan hanno assistito al live con giacche eleganti e un albero di Natale illuminato sul palco. Si legge la presenza di vestiti lunghi neri per le donne e abiti da cerimonia per gli uomini. E c’è anche chi aveva pensato di portare dei cappelli di Babbo Natale…