Sta facendo chiacchierare, in queste ore – ma anche nei giorni scorsi – la notizia (vera) del concerto de Il Volo al Tempio della Concordia ad Agrigento, svoltosi il 31 agosto 2024 e registrato per poi essere trasmesso a Natale, in prima serata, su Canale 5. Un evento che si è dovuto incastrare anche con gli impegni professionali del Trio e con le questioni logistiche di una cornice così affascinante come il luogo scelto. Ma, per evitare una situazione “cringe” con il Volo impegnato a cantare “Bianco Natale” e il pubblico inquadrato con magliette a maniche corte, è stato richiesto un abbigliamento a maniche lunghe, coprispalla o comunque un abbigliamento che non facesse pensare alla piena estate. Potete leggere qui sotto:

Sul web, la notizia è diventata virale e si è ironizzato al pensiero di persone paganti “costrette” ad indossare cappotti, sciarpe e guanti.

Poco fa, è apparso anche uno scatto del concerto de Il Volo, registrato ieri, con il pubblico presente e senza canotte o pantaloncini corti. Possiamo vedere giacche eleganti e un albero di Natale illuminato sul palco. Si legge la presenza di vestiti lunghi neri per le donne e abiti da cerimonia per gli uomini. E c’è anche chi ha pensato di portare dei cappelli di Babbo Natale…

La sera di Natale o il 24 dicembre lo potremo vedere su Canale 5, in prima serata, alla Vigilia di Natale, ma quasi tutti non potranno non ricollegare l’immagine a quella del 31 agosto,

Allontanato dal concerto de Il Volo per la maglietta?

Fa anche sorridere la notizia, con tanto di screenshot, che mostrerebbe una persona, braccia conserte, con la maglietta “cazz0 di caldo”, cappellino e pantaloncini corti. Si legge anche il titolo dell’articolo, “Allontano dal concerto del Volo per l’abbigliamento poco natalizia. La sicurezza lo ha individuato subito”.

Uno scatto diventato virale che ha divertito ma che, al momento, sembrerebbe fake. Cercando sul web la notizia del sito, non appaiono risultati che confermano quanto avvenuto. Anche se in molti sperano, divertiti, che sia davvero successo…