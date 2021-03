Grave lutto per Ignazio Boschetto de Il Volo. E’ scomparso, infatti, il padre del giovane e talentuoso cantante. La notizia è emersa solo nelle scorse ore ma, in base a quanto riportato, l’uomo sarebbe scomparso domenica. Secondo quanto riportato, l’uomo sarebbe morto a causa di un malore improvviso nella casa di Bologna, dove si era trasferito da tempo per stare più vicino al figlio.

La notizia è apparsa anche sulla pagina fan Facebook dedicata al tenore:

Una notizia che rattrista molto e ci lascia sgomenti.

E’ morto Vito Boschetto, papà di Ignazio de Il Volo

Sposato con Caterina Licari, Vito ha anche una figlia maggiore, Nina. Una famiglia molto unita che ha sempre sostenuto il figlio in lungo e in largo per l’Italia, facendolo studiare sino al successo ottenuto.

Il 3 marzo Il Volo dovrebbe esibirsi sul palco del 71° Festival di Sanremo. Ma si attendono conferme dopo questa tragica notizia.

Le mie condoglianze e del nostro gruppo a Ignazio Boschetto e ai familiari.

Proprio Il Volo è stato annunciato tra gli ospiti nella seconda serata del Festival di Sanremo 2021 , previsto per domani, mercoledì 3 marzo. Durante la conferenza stampa di questa mattina, hanno chiesto ad Amadeus se il trio sarà presente comunque o se la loro ospitata è stata cancellata proprio per via di questa terribile notizia.

Amaudes ha confermato la loro presenza per domani sera.

Pochi giorni fa, Il Volo, via Instagram , aveva confermato la loro presenza, anticipando un omaggio ad Ennio Morricone: