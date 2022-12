Stasera, 17 dicembre 2022, Il Volo si esibirà al Forum di Assago, a Milano con la data recupero “10 Years – Live” del 23 ottobre 2021 e del 3 ottobre 2022. Si tratta di una delle ultime date del tour che unirà i classici de Il Volo, raccolti nell’album “10 YEARS”, e nuovi brani estratti dall’ultimo disco “Il Volo Sings Morricone” dedicato al Maestro, un viaggio travolgente dentro l’arte di uno dei più grandi compositori del Novecento. Qui sotto, a seguire, tutte le informazioni sui biglietti ancora disponibili e le anticipazioni sulla scaletta del concerto in programma sabato 17 dicembre 2022.

Il Volo al Forum di Assago, Milano, 17 dicembre 2022, biglietti

Sono ancora disponibili biglietti per la data di sabato 17 dicembre 2022 a Milano, al Forum di Assago. Si parte dai 35 euro del secondo anello numerato fino ai 72 euro della Tribuna Parterre Categoria 1. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Il Volo al Forum di Assago, Milano, 17 dicembre 2022, scaletta

Non è nota una scaletta ufficiale delle canzoni previste da Il Volo ma, in base alle anticipazioni sui brani tratti dai classici del trio e dal disco dei brani in omaggio ad Ennio Morricone, molto probabilmente ascolteremo questi pezzi (anche basandoci sulle ultime scalette del trio composto da Gianluca Ginoble, Piero Barone e Ignazio Boschetto.

Un amore così grande (Guido Maria Ferilli cover)

Il mondo (Jimmy Fontana cover)

Caruso (Lucio Dalla cover)

‘O sole mio (Eduardo Di Capua cover)

Surrender (Torna a Surriento) (Ernesto De Curtis cover)

Grande amore

E lucevan le stelle (Giacomo Puccini cover)

My Way (Claude François cover)

Nessun dorma (Giacomo Puccini cover)

Libiamo ne’ lieti calici (Giuseppe Verdi cover)

Your Love (Ennio Morricone cover)

Se (Ennio Morricone cover)

Here’s To You (Ennio Morricone cover)

Would He Even Know Me Now Play Video

Nella fantasia (Ennio Morricone cover)

hallelujah

La donna è mobile

Ecstasy Of Gold

All By Myself

Smil