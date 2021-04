Il Tre ha regalato ai fan una speciale versione acustica de Il tuo nome, singolo contenuto nel suo album ALI – Per chi non ha un posto in questo mondo.

La nuova versione del singolo è disponibile da oggi, 29 aprile 2021, così com’è disponibile anche il nuovo video, diretto da Lorenzo Montecchiani e girato sul lago di Castel Gandolfo.

Nella versione originale, Il tuo nome è una canzone pop/dance, con la produzione affidata a Tom Beaver. Questa nuova versione del singolo del rapper romano, invece, è stata realizzata solamente con pianoforte e violoncello.

Il tuo nome, ad oggi, conta oltre 10 milioni di stream e si trova, tuttora, nella Top 50 di Spotify.

Di seguito, trovate il testo di Il tuo nome. Cliccando qui, potete vedere il nuovo video del singolo.

Il tuo nome: il testo

Quante volte ho lasciato che tu

Ti prendessi un po’ gioco di me,

Nelle mani non avevo nulla

Ma i castelli nascono dal niente

E parlami come fossi l’ultimo a credere in quello che siamo

Poi strappami le mie ansie anche se sai

Che mi sento cosi stupido,

Quando mi lasci a guardare,

Ho bisogno di te subito,

Vieni e guardami le spalle,

So che fai finta di niente ma

Dalla testa tua non puoi scappare

Non esiste alcuna regola

Che insieme non si può cancellare.

Rimango fermo a guardarti per ore

Cammini senza voltarti indietro

Sento dolore se fanno il tuo nome

Come un coltello che mi entra dentro

E mi rimane lì.

E nella testa ho mille muri da abbattere, mille dubbi da abbattere

Come quando entravo a casa e mi dicevo, non piangere

Trattenevo le lacrime e le versavo su pagine

Un essere diverso è solo un essere fragile

Trattami come una specie estinta

Come fa una volpe a diventare una pelliccia

So soltanto che ci prenderemo la rivincita in una notte limpida

Io mica l’ho scritta, l’ho dipinta

E tu non puoi capire cosa provo dentro

Pensi sia tutto rose e fiori come un rododendro

Ma io sento solamente un rogo dentro

E le fiamme nei miei occhi fanno parte dell’incendio

Portami con te pure se andrò all’inferno

E mentre camminiamo non guardarti indietro

Sento sanguinare, scusa se mi fermo

E mentre te ne vai, io.

Rimango fermo a guardarti per ore

Cammini senza voltarti indietro

Sento dolore se fanno il tuo nome

Come un coltello che mi entra dentro

E mi rimane lì.

Sul mio viso sai leggere tu

Nessun altro qua sa decifrarmi

Forse ieri mi hai visto in tv,

Mi sentivo così stupido,

Sapendo che mi guardavi,

Poi ti avrei chiamata subito,

Per dirti che, per dirti che.

Rimango fermo a guardarti per ore

Cammini senza voltarti indietro

Sento dolore se fanno il tuo nome

Come un coltello che mi entra dentro

E mi rimane lì

E mi rimane lì

E mi rimane lì

E mi rimane lì.