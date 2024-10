Occhi tristi è il nuovo singolo de Il Tre, disponibile in streaming e download digitale dal 18 ottobre 2024. A seguire potete ascoltare il brano, prodotto Francesco “Katoo” Catitti, insieme a testo e significato della canzone.

Scrivo di te solo per uccidere i fantasmi

Stanno con me, giù con me, nascosti negli armadi

E scusami se sono qui a fare ancora rumore

Forse non c’è un perché, però ho la sensazione

Che ti sei incastrata dentro, tra le costole e il torace

Che da un pezzo non ti sento, ma se ci penso, mi dispiace

Perché eri casa mia, ora non so dove andare

Finiremo per bruciare

Come quando il vento sembra fuoco

Come quando il cielo sembra rotto

Vorrei cadere ancora nei tuoi occhi tristi

Perché me li sogno ancora la notte

Come quando piove e non mi copro

Come quando il mondo sembra vuoto

Vorrei cadere ancora nei tuoi occhi tristi

Perché me li sogno ancora la notte (Ah, ah)

Sono libero, se ti va, dimmelo

Che abbiamo il mondo da vedere, così posso scriverlo

Vorrei visitare l’America e vedere il Messico

Ma devi venire con me, io c’ho un inglese pessimo

Lo so che ti ho fatto del male, ma vorrei curarti

Se serve tornare indietro per andare avanti

Anche se non ho più spazio per mettere sbagli

E nemmeno per i tatuaggi e nemmeno per gli sguardi degli altri

E tu

Che ti sei incastrata dentro, tra le costole e il torace

Che da un pezzo non ti sento, ma se ci penso, mi dispiace

Perché eri casa mia, ora non so dove andare

Finiremo per bruciare

Come quando il vento sembra fuoco

Come quando il cielo sembra rotto

Vorrei cadere ancora nei tuoi occhi tristi

Perché me li sogno ancora la notte

Come quando piove e non mi copro

Come quando il mondo sembra vuoto

Vorrei cadere ancora nei tuoi occhi tristi

Perché me li sogno ancora la notte

Che ti sei incastrata dentro, tra le costole e il torace

Che da un pezzo non ti sento, ma se ci penso, mi dispiace

Perché eri casa mia, ora non so dove andare

Finiremo per bruciare

Come quando il vento sembra fuoco

Come quando il cielo sembra rotto

Vorrei cadere ancora nei tuoi occhi tristi

Perché me li sogno ancora la notte