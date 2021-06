Il Tre ha annunciato ufficialmente le date del suo tour estivo, Io non sono come te – Estate 2021, con il quale, a partire dal prossimo 17 luglio, il rapper romano attraverserà l’Italia, esibendosi nei maggiori Festival del nostro paese.

Le date annunciate oggi sono quattro. Il Tre si esibirà al Ferrara Summer Festival, all’Onirico Festival, al Woke up Festival e anche a Villa Bellini, a Catania. Trovate tutti i dettagli in fondo.

I biglietti per le date del tour saranno disponibili sul sito di Vivo Concerti a partire da domani, venerdì 25 giugno, dalle ore 14 e, successivamente, presso tutte le rivendite autorizzate, a partire da mercoledì 30 giugno, dalle ore 14.

Il 2021 de Il Tre si sta rivelando un anno positivo grazie al suo primo album ufficiale, ALI – Per chi non ha un posto in questo mondo, certificato Disco D’Oro dalla FIMI. Pubblicato lo scorso 19 febbraio, il primo album del rapper ha debuttato direttamente alla posizione numero 1 della classifica degli album più venduti in Italia.

Nell’album, sono presenti i singoli Cracovia, Pt. 3 (Disco di Platino), FIGHT!, Te lo prometto (Disco di Platino), Pioggia e Il tuo nome (Disco D’Oro).

Il Tre, Io non sono come te – Estate 2021: le date

Sabato 17 luglio 2021 – Ferrara – Ferrara Summer Festival – Piazza Trento e Trieste (con Emis Killa, Jake La Furia e Random)

Mercoledì 11 agosto 2021 – Sant’Egidio (TE) – Onirico Festival (con Giaime, opening)

Sabato 28 agosto 2021 – Fossano (CN) – Wake Up Festival – Piazza degli Acaja

Lunedì 13 settembre 2021 – Catania – Villa Bellini (con Emis Killa, Jake La Furia e Random)