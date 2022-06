Il Tre: Boogie Woogie è il nuovo singolo (Testo e Video)

Dopo il successo ottenuto con il singolo Guess Who’s Back, Il Tre ha pubblicato un singolo inedito per quanto riguarda l’estate 2022. Boogie Woogie è il titolo del nuovo singolo del rapper romano, prodotto da Katoo, disponibile dal 24 giugno 2022.

Nel corso di quest’estate, Il Tre sarà impegnato con nuove tappe dell’Ali Black Tour 2022. Il rapper si esibirà a Brescia (6 luglio all’Arena Campo Marte), Prato (11 luglio al Pecci Summer Live), L’Aquila (16 luglio al Pinewood Festival), Roma (24 luglio al Rock in Roma), Todi (2 agosto all’Umbria Music Festival), Lecce (8 agosto al Oversound Music Festival), Le Castella (12 agosto al Le Castella Music Fest), Moncalieri (8 settembre al Ritmika) e Milano (10 settembre al Circolo Magnolia).

Il Tre – Boogie Woogie: significato canzone

Il testo della canzone è particolarmente allegro e spensierato. Come ammesso da Il Tre, tramite il comunicato ufficiale, il brano è stato scritto in un giorno in cui il rapper romano era particolarmente felice:

È un brano nato in un giorno in cui ero particolarmente felice. Ne è uscita fuori una traccia stranamente happy per la mia discografia e mi sembrava una follia non farla uscire in questo periodo.

Il Tre – Boogie Woogie: ascolta la canzone

Clicca qui per ascoltare la canzone.

Il Tre – Boogie Woogie: testo

Stamattina il sole picchia forte

Esco in canotta, tatuaggi in vista ed occhiali da poker

Faccio un paio di foto come Roger

In cuffia Freddy Mercury, sai non sono mai stato un gangsta lover

Metto benza nel pezzo, mi muovo a tempo sul pezzo

Come una penna sul verso, sto rispettando lo slang

Sto muovendo la testa, prima sinistra, poi destra

Perché ‘sta roba è una bomba e la faccio meglio di te

Yeah, ballo ‘sto boogie woogie

E quando rappo nel club, sono buchi, buchi

Quando torniamo in città, tutti muti, muti

Devi chiamarmi papà in mezzo ai pupi, pupi.

Oggi non voglio problemi, easy jungle il mio mood

Non posso sbagliare strada, mi basta seguire il groove

Non puoi spegnermi la giostra, ho messo in loop.

Come star anni ’60

Una voce mi fa

Balla questo boogie woogie, boogie woogie

Chiusi in un bar o dentro una stanza

La gente che fa

Balla questo boogie woogie, boogie woogie.

Metto un jack di carta, black in giacca

Punto sul black jack cinquanta, flash in cassa

Sto con la mia band in banca, cash nei panta

Accanto c’ho un T-Rex di guardia, smash in palla

Bello sono il top di gamma, rap di pancia

Questo roba è Trenitalia, un treno in faccia

Come Fabio Grosso in Francia, destro in guancia

Spingo senza waka waka, motherfucka.

Oggi non voglio problemi, easy jungle il mio mood

Non posso sbagliare strada, mi basta seguire il groove

Non puoi spegnermi la giostra, ho messo in loop.

Come star anni ’60

Una voce mi fa

Balla questo boogie woogie, boogie woogie

Chiuso in un bar o dentro una stanza

La gente che fa

Balla questo boogie woogie, boogie woogie.

Balla questo boogie woogie, boogie woogie.

Alzo il braccio

Poi lo muovo perché questo è il passo

Non mi fermo, ma lo abbasso, fra’, sto

Chilleggiato molleggiando random

Questa roba è very groovy, groovy

Mi sembra di stare in movie, movie

Nelle strade a piedi nudi, nudi

Signore e signori, è boogie woogie.

Come star anni ’60

Una voce mi fa

Balla questo boogie woogie, boogie woogie

Chiuso in un bar o dentro una stanza

La gente che fa

Balla questo boogie woogie, boogie woogie.

Balla questo boogie woogie, boogie woogie.