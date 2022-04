Guess Who’s back segna il ritorno de Il Tre, con un titolo che sottolinea l’attesa e l’aspettativa per il suo ritorno. Il brano è stato rilasciato venerdì 15 aprile 2022.

A settembre 2021 è uscito il disco “Ali, Ultima Notte“, versione deluxe del suo ultimo progetto discografico.

Il Tre, Guess Who’s back, Significato canzone

Nella canzone, Il Tre ironizza sul suo ritorno, più convinto e convincente che mai, di fronte a chi, invece, considera un bluff. Fa riferimenti a colleghi che potrebbe essere serenamente in grado di sconfiggere nonostante si atteggino a vincenti (“Sento voci nella testa, dicono: “Falli fuori”, Hanno collane d’oro, ma sono comunque poveri””). La passione per la musica, per il suo lavoro è tutto quello che lo rende concentrato verso il suo progetto (“Morirò d’overdose adrenalinica, E non pago col cash, ma con la vita”).

Guess Who’s back, Ascolta la canzone

Qui sotto potete ascoltare “Guess who’s back” de Il Tre.

Il Tre, Guess Who’s back, Testo canzone

Sento voci nella testa, dicono: “Falli fuori”

Hanno collane d’oro, ma sono comunque poveri

Questo non è un pezzo rap, è la fine dei giochi

Non si tratta di farli, fra’, si tratta di muoverli

E, sì, sono un aeroplano, un 747

Dei proiettili in mano, io la vostra sentenza

Perché non sono obbligato, ma non so stare senza

È la mia resistenza

Okay, okay

Da sotto terra, guess who’s back, yeh

Vestito nero, total black, yeh

Non amo niente, a parte il rap, yeh

Niente [email protected] nel mio back, back, back, back, back

Da sotto terra, guess who’s back, yeh

In mano un kalašnikov, frè, yeh

Non amo niente, a parte il rap, yeh

Niente [email protected] nel mio back, back, back, back, back

Facciamo il check e scendo in pista

Quattrocento cavalli nella lista

Con le fiamme mi scotta la marmitta

Morirò d’overdose adrenalinica

E non pago col cash, ma con la vita

Come chi fuma il crack nella bottiglia

Vinco io per distacco la partita

Se la morte mi cerca, è una mia amica

C’ho le bombole d’ossigeno

Ti voglio scalpare, sono indigeno

Con i soldi a muro, sono zingaro

Tu non fare il figo che sei Figaro

Ed io non sono il tipo, tu uno spiffero

Tu non suoni un cazzo, suoni il piffero

Mo ti faccio fuori, è la tua ora, il mio orologio è svizzero

Vieni che ti faccio vedere come cucino questa roba

Senti come suona, senti come vola

Sono un pezzo viola, ci puoi fare niente perché non funziona

Sparo ‘sti proiettili, davvero, e ti buco la gola

Sembra facile, però non sei capace, fra’, si vede

Fallo fatto bene come me, sono arrivato in tele

Senza fare niente che mi possa compromettere

Te lo posso promettere, cavallo vincente

Questa roba è come la roulette, dai, punta

Sono fuori dallo stadio come un ultras

Vieni che ‘sta roba Guido te la illustra

E ti faccio vedere, fra’, tu prendi appunti

Voglio fare gol, faccio tacco e punta

Sono figo pure senza tartaruga

Sono il capo della giungla

Da sotto terra, guess who’s back, yeh

Vestito nero, total black, yeh

Non amo niente, a parte il rap, yeh

Niente [email protected] nel mio back, back, back, back, back

Da sotto terra, guess who’s back, yeh

In mano un kalašnikov, frè, yeh

Non amo niente, a parte il rap, yeh

Niente [email protected] nel mio back, back, back, back, back

Sono fuori e mastico la cicca

Mi tremano al massimo le dita

Sembra tipo un classico, Vanzina

Esplosivo al plastico e benzina

Giuro che è fantastico in salita

Voglio avere un attico in collina

Io con la mia gente fuoriclasse

Siamo i Galácticos degli anni Duemila

Solo one take, tu fake

Ti faccio girare tipo come fanno i Beyblade, yeh-yeh

Dopo ti cucino tipo pancake, plumcake

Co’ le mosse di karate, frate’, tipo sensei

Non sei vero come me, non lo sarai mai

Coi miei qui va tutto okay, non abbiamo guai

Okay, ma non so chi sei, tu sì che lo sai

Mayday qui, dai, Pirenei, non ci avrete mai

Sono in guerra senza Glock

Faccio rap e faccio pop, gridano: “Stonks”

Questa roba è rock and roll

Io mi chiamo Rolling Stones, sembra New York

Fra’, in parrocchia sono il Don

Il campione di ping pong, chiamami “Lord”

Scrivo barre senza ghost, mica ballo su TikTok, porca mado–

Cinquecento mila flow

Quando rappo, sono il boss come Rick Ross

La mia bussola va a Nord, colpo in testa come a COD, come LeBron

Su una ruota motocross, io vita vera, no post, compro una Porsche

E chi mi odia è sotto shock

Da sotto terra, guess who’s back, yeh

Vestito nero, total black, yeh

Non amo niente, a parte il rap, yeh

Niente puttane nel mio back, back, back, back, back

Da sotto terra, guess who’s back, yeh

Vestito nero, total black, yeh

Non amo niente, a parte il rap, yeh

Niente [email protected] nel mio back, back, back, back, back

Da sotto terra, guess who’s back