Leonardo La Macchia è un cantante che ha ottenuto un banco ad Amici 2020.

Ecco la presentazione, nella prima puntata della nuova edizione del talent show, in onda sabato 14 novembre su Canale 5:

“26 anni, pugliese, si è trasferito a Napoli. Per mantenersi ha fatto diversi lavori (cameriere, barista, commesso). Alla domanda “Qual è stato il tuo più grande ostacolo durante il lockdown” ha risposto “Sono stato licenziato e mi sono sentito inutile perché ho dovuto chiedere aiuto ecnomico ai miei genitori invece volevo essere io un aiuto per loro. Canta un suo pezzo, “L’appuntamento”.

Ecco i commenti degli insegnanti di canto che non lo hanno mai interrotto.

Arisa: “Ti avevo visto nei video e pensavo di no ma adesso penso di sì”. Anche per Rudy si merita un banco. Anna Pettinelli, invece, lascia ai due colleghi la possibilità di seguirlo. Sarà poi Leonardo a dover scegliere tra Arisa e Rudy a chi affidarsi per il suo percorso dentro Amici 2020.

Leonardo La Macchia, ha partecipato a Sanremo 2017

Leonardo La Macchia vanta anche un’esperienza sull’importante palco di Sanremo 2017 tra le Nuove Proposte. Ai tempi aveva cantato il brano “Ciò che resta” e si era posizionato al quarto posto nella classifica finale della gara.