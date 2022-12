Il musical ispirato alle canzoni di Britney Spears debutta a Broadway nel 2023

Il film sulla sua vita dovrà attendere, con buona pace di Millie Bobby Brown che si era candidata ad interpretare la popstar, ma questo non significa che nel 2023 non si potrà rendere omaggio a Britney Spears. Non in sala, ma a Broadway: è infatti stato annunciata la data di debutto di Once Upon a One More Time, il primo musical ispirato alla musica di Britney Spears con brani della stessa popstar che, a tutti gli effetti, non è coinvolta in prima persona in questo omaggio.

Il cast è ancora tutto da definire, ma sappiamo già che alla regia di Once Upon a One More Time ci saranno i coreografi Keone e Mari Madrid. Di cosa si tratterà? Stando alle prime indiscrezioni diffuse da Variety, il musical ci racconterà le storie delle principesse della fiabe classiche, da Cenerentola a Biancaneve passando per La Sirenetta e Raperonzolo, in chiave moderna e femminista.

A fare da traccia e sottofondo a questa rivisitazione delle favole che conosciamo e amiamo da sempre ci saranno decine di canzoni di Britney Spears, da “Oops I Did It Again” a “Lucky” passando per “Circus”, “Toxic”, “Baby One More Time” e molte altre.

È ancora presto per avere la lista ufficiale dei brani, ma siamo certi che da qui al debutto del musical, previsto per il 22 giugno 2023 – con anteprime a partire dal 13 maggio 2023 – al Marquis Theatre di New York.

La prevendite di Once Upon a One More Time sono aperte dal 5 dicembre 2022, quindi se avete intenzione di essere tra i primi ad assistere a questo lavoro ispirato dalle canzoni di Britney Spears potete collegarvi a questo indirizzo e scegliere il vostro posto!