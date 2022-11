Un film sulla vita di Britney Spears? Nelle ultime ore si è parlato di questa progetto -non concretizzato né in programma- dopo le dichiarazioni di Millie Bobby Brown. Ospite al The Drew Barrymore Show lunedì 7 novembre per promuovere il suo nuovo film “Enola Holmes 2”, la star di Stranger Things ha detto che vuole interpretare la Spears poiché la sua storia “risuona” molto vicina a lei (qui il video)

“Penso che la sua storia, prima di tutto, risuoni con me. Sono semplicemente cresciuta sotto gli occhi del pubblico, guardando i suoi video, guardando le interviste di quando era più giovane (…) E non la conosco, ma quando guardo le sue foto, sento di poter raccontare la sua storia nel modo giusto, e solo la sua”

Mentre le sue dichiarazioni venivano riportate da siti e riviste, a prendere parola è stata la diretta interessata, Britney Spears, attraverso il suo account Instagram (sì, è tornata ad usarlo):

Buone notizie, buone notizie!!! Respiro ancora… è buffo che le stesse due persone che mi hanno dato la vita siano esattamente le stesse 2 persone che me l’hanno portata via… ma indovinate un po’!!! Sono vivo e sto respirando di nuovo!!! Sì, lo so che ho postato troppo questa settimana su Instagram 😬🙈 … è piuttosto divertente però!!! Adesso che respiro… ho tempo… è diverso!!! Mi piace !!! Ho sentito di persone che vogliono fare film sulla mia vita… amico, non sono morto!!! Anche se è abbastanza chiaro che mi preferissero morta 🙄🙄🙄 … Immagino che la mia famiglia chiuderà le porte ora 🤔🤔🤔🙄🙄🙄🤧🤧🤧 !!! Ad ogni modo… voglio solo salutarti e condividere queste favolose porte 🚪 !!! Ho postato un po’ troppo questa settimana… sono imbarazzata!!! ho capito… vabbè!!! Buona giornata ☀️ !!!

Insomma, non è ancora arrivato il momento di una biografia, dal momento che la diretta interessata ha sonoramente bocciato l’idea. Con buona pace di Millie Bobby Brown…