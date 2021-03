Il mio canto libero è una canzone di Lucio Battisti pubblicata nel 1972. In questo brano, c’è molto della vita personale e privata di Mogol, nel testo.

L’autore, infatti, lo scrisse dopo essersi separato dalla moglie e dopo aver incontrato la nuova compagna, la pittrice e poetessa Gabriella Marazzi, insieme a cui acquistò un mulino (trasformato poi nello studio di registrazione Il mulino) e un vecchio cascinale.

E’ una canzone d’amore che parla, appunto, di un sentimento alto, elevato che rischia di essere soffocato in mezzo agli altri. Si sente incompreso, non capito. ‘E’ un’emozione che nasce (letteralmente) in mezzo al pianto, non è accettato, e per questo motivo sceglie di innalzarsi sopra al cielo, in un immensità che va al di là di ciò che gli occhi possono osservare. L’amore dei due, a quel punto, si eleva in un mondo abitato solo dai cuori dei due innamorati.

Sono numerose le cover di questo pezzo, diventato un vero e proprio classifica della musica italiana. Tra i nomi di cantanti che, nel corso dei decenni, si sono misurati con il brano, possiamo ricordare Amedeo Minghi e Laura Pausini.

Al Festival di Sanremo 2021, la canzone è stata scelta dai Coma_Cose ) con Alberto Radius e Mamakass nella terza serata dedicata alle cover.

Qui sotto potete ascoltare la canzone, a seguire il testo del brano.

In un mondo che

Non ci vuole più

Il mio canto libero sei tu

E l’immensità

Si apre intorno a noi

Al di là del limite degli occhi tuoi Nasce il sentimento

Nasce in mezzo al pianto

E s’innalza altissimo e va

E vola sulle accuse della gente

A tutti i suoi retaggi indifferente

Sorretto da un anelito d’amore

Di vero amore In un mondo che (Pietre, un giorno case)

Prigioniero è (Ricoperte dalle rose selvatiche)

Respiriamo liberi io e te (Rivivono, ci chiamano)

E la verità (Boschi abbandonati)

Si offre nuda a noi (Perciò sopravvissuti, vergini)

E limpida è l’immagine (Si aprono)

Ormai (Ci abbracciano)