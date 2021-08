Fra poche ore, a Ferragosto 2021, sarà possibile ascoltare il nuovo singolo di Deddy, Pensa a te. Il cantane di Amici 20 ha pubblicato, in queste ore, la cover del pezzo che lo vede di profilo su una spiaggia al tramonto.

“PENSA A TE” è il mio nuovo singolo e uscirà a ferragosto! Parlerà di noi, dell’estate, dell’amore per gli altri e dell’amore per noi stessi. Nelle stories vi lascio uno spoiler ❤️ #PensaATe #Deddy

Un nuovo pezzo disponibile da metà agosto per uno dei finalisti dell’ultima edizione del talent show di Maria De Filippi, in grado di confermare il riscontro e il successo ottenuto nel programma anche nelle classifiche. L’ep “Il cielo contromano” ha conquistato la classifica Fimi dei dischi più venduti e anche i brano estratti – dall’omonima titletrack passando per “Zero passi” e “La prima estate”- ha sugellato la aspettative.

Deddy, il successo dei live e primi concerti

Oltre alle buone vendite Deddy ha anche ottenuto i primi sold out (a Roma e Milano) nelle tappe annunciate del suo tour previsto per dicembre 2021. Ma, intanto, nelle prime date estive, il pubblico non è mancato, anzi. E lui lo ha ringraziato con un lungo messaggio sui social dopo il primo live: