Gazzelle ha annunciato il nuovo singolo, Idem, in uscita il 10 marzo 2023. Un pezzo condiviso “per tirarci fuori da quell’angolo buio in cui ci eravamo rifugiati“. Il brano, prodotto da Federico Nardelli, è già disponibile in pre-save cliccando qui.

Questo nuovo racconto di vita è iniziato con “Non lo dire a nessuno”, canzone con cui Gazzelle ha condiviso un altro pezzo di sé attraverso la musica, uscito nei mesi scorsi. Una canzone, uscita all’indomani di un annuncio che ha messo un grande tassello nella storia artistica e personale del cantautore: il 9 giugno 2023 si esibirà allo Stadio Olimpico di Roma, l’unico concerto evento che lo vedrà protagonista quest’anno.

Il 2023 è per Gazzelle l’anno di cantare insieme ai suoi fan come in un grande raduno, un’occasione per festeggiare gli anni, le lacrime e i sorrisi condivisi con il suo pubblico, in un luogo maestoso, simbolo di aggregazione e forti emozioni per la città eterna: lo Stadio Olimpico.

Il concerto è prodotto e distribuito da Vivo Concerti.

Chi è Gazzelle

Gazzelle scrive belle canzoni pop, ben radicate nella contemporaneità ma figlie legittime della tradizione cantautorale italiana. Queste tutte le conquiste discografiche di Gazzelle: oltre agli album “PUNK” e “OK”, certificati doppio platino, e “MEGASUPERBATTITO” certificato platino, ha ottenuto il quadruplo platino per “Destri”, il doppio platino per “Non sei tu”, “Tuttecose” feat. Mara Sattei e il platino per “Scintille”, “Una canzone che non so”, “Vita Paranoia”, “Polynesia”, “Sopra”, “Coltellata” feat. thasup e il disco d’oro per “Coprimi le spalle”, “Scusa”, “Settembre”, “Ora che ti guardo bene”, “Punk” (brano omonimo all’album), “Sayonara”, “Nero”, “ Martelli” “Meglio così”, “Quella te”, “NMRPM”, “SMPP”, “Tutta la vita”, “Sbatti”, “Lacri-ma”, “Belva”, “Fottuta Canzone” e “Però” (certificazioni diffusa da Fimi/GfK Italia).