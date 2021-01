Ibla è una cantante entrata nel programma Amici di Maria De Filippi nella puntata di sabato 9 gennaio 2021. E’ stata proposta dal professore di canto Rudy Zerbi che ha inviato, in settimana, una lettera ad Arisa per mettere in sfida uno dei suoi allievi. La cantante non ha voluto scegliere nessuno dei suoi da mandare in competizione e così, il docente ha optato per tutti e tre gli alunni: Arianna, Kika e Raffaele. A perdere la sfida con Ibla è stata Kika che ha dovuto abbandonare il programma.

Ma chi è Ibla? Ha 22 anni e il suo vero nome è Claudia Iacono. E’ siciliana, nata a Porto Empedocle (nella provincia di Agrigento) e pochi mesi fa ha trionfato, vincendo il Premio Speciale di Radio Deejay rivolto ai nuovi talenti a Riccione.

Libertad è il titolo di un suo inedito, scritto e inciso. Questo è il suo profilo Instagram ufficiale.

La giovane cantante è così entrata in squadra di Rudy Zerbi, come deciso dal regolamento di quest’anno, spiegato dalla stessa Maria De Filippi, ai ragazzi, nei primi appuntamenti della ventesima edizione del talent show:

“Questa edizione è influenzata dalla pandemia per quanto riguarda la convivenza, 24 ore su 24. Questa situazione crea anche la necessità di farvi stare a meno contatto possibile con persone estranee a voi. Vi dovete far da mangiare, pulire casa, tenerla in ordine, dall’armadio, ai letti, ai comodini, vestiti e tutto il resto. Siete in 15, potete fare turni, ognuno la propria parte ma fatelo. Per quanto riguarda il canto e il ballo, non c’era un limite di banco per professore. La Celentano, ad esempio, non sceglie nessuno. Questo perché? Perché i casting si erano svolti con la produzione e dei tecnici di canto e ballo. Partendo dal presupposto che i casting non li hanno fatto i professori, l’unico limite sono i banchi. Quando i professori escono dalla puntata, ciascuno ha degli allievi. Se io sono una prof, ho i miei banchi. Facciamo finta di avere che io sono un prof, ho due banchi di canto: Evandro e Raffaele. Gli assegnerò quello che reputo più giusto per ogni percorso. Devono farmi capire che hanno capito quello che ho chiesto perché io intanto faccio altri casting. Se trovo qualcuno che mi piace di più, ho la possibilità di sostituire o Evandro o Raffaele. Immagina che io abbia visto Filippo ai casting. Ma se io voglio Filippo e Raffaele? Io ogni sabato sento qualcun altro cantare che penso sia meno bravo, anche se non appartiene al mio banco, posso prendere Filippo e metterlo in sfida con un altro banco non mio. E a giudicare sarà una commissione esterno. Se io sono Raffaele, il mio compito è quello di mantenermi il mio banco. Devo fare bene le cover e i miei inediti, sono in sfida solo con me stesso. Io, a fine anno, farò in modo che Raffaele presente l’inedito alle radio, capire cosa ne pensano, avere delle risposte dal mercato. Siete in una bolla che deve rispondere alla realtà che c’è fuori. Farò sentire il pezzo alle radio, se a loro piace, io avrò un elemento in più per pensare che ho fatto bene a dare il banco a Raffaele. Magari le radio non pensano siano in linea editoriale ma se sono convinto, come professore, insisterò su di te o ne troverò un altro con una produzione importante in modo da renderlo il più radiofonico del mondo. Cercherò di metterlo su una piattaforma digitale, vedere quanto è scaricato e se ho fatto bene a dare il banco a te. Confermerò sempre la presenza di Raffaele. Il compito mio di prof è di sostituirlo solo se, sia per me che per lui, stiamo perdendo tempo”